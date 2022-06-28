疫情．最新｜確診宗數逼近2000宗升未停　社交距離措施維持不變

本港疫情持續，確診宗數已連續13日維持在逾千宗以上水平。本地昨日（27日）增加1,873宗確診，繼續迫近2,000大關。政府昨日亦宣布，延續現行社交距離措施至7月13日，並已諮詢並徵得候任行政長官辦公室的同意。



毗鄰的澳門陽性個案亦見升勢，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，日前（26日）凌晨零時至晚上12時止，錄得96宗新增核酸陽性個案，累計感染個案已達357宗。澳門正進行第三輪全民核酸檢測，當局呼籲市民如非必要，切勿外出。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.64，即每一名患者傳給約1.64人。（港大醫學院圖片）

▼6月26日 香港仔中心港昌閣圍封檢測▼



▼光顧酒吧須出示快測陰性結果▼



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【07:00】李家超參選特首期間，一直表示與內地通關是上任後首要工作，外界關注新政府會否在「外防輸入、內防反彈」方面從緊處理，令香港難以與海外通關。尤其，近日本地新增確診個案已回升至近二千宗，更令外界關注新政府上任後的防疫政策。



不過，近日李家超與候任醫務衞生局局長盧寵茂接受訪問時露口風，表明會研究縮短來港人士檢疫日數。現屆政府經諮詢及徵得候任特首辦同意後，昨（27日）宣布延續現行社交距離措施至7月13日，至起碼沒有重新收緊，令社會有了新的期待：到底本港可否免卻「強硬清零」，對內及對外皆可逐步恢復正常？

據聞，盧寵茂曾向政界人士透露，不會仿傚澳門實行全民強檢，因香港不具備相關條件，未來可能循加強核酸檢測方面著手。

▼6月26日 澳門疫情▼



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▼6月26日 香港仔中心港昌閣圍封強檢▼



▼6月20日起強制檢測公告▼

