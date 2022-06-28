疫情．最新｜確診宗數逼近2000宗升未停　社交距離措施維持不變

撰文：王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 黃金棋 黃煦緻 江麗盈 陳栢麟 馬煒傑 何瑞芬
出版：更新：

本港疫情持續，確診宗數已連續13日維持在逾千宗以上水平。本地昨日（27日）增加1,873宗確診，繼續迫近2,000大關。政府昨日亦宣布，延續現行社交距離措施至7月13日，並已諮詢並徵得候任行政長官辦公室的同意。

毗鄰的澳門陽性個案亦見升勢，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，日前（26日）凌晨零時至晚上12時止，錄得96宗新增核酸陽性個案，累計感染個案已達357宗。澳門正進行第三輪全民核酸檢測，當局呼籲市民如非必要，切勿外出。

昨日疫情總覽：

疫情．6.27｜確診宗數逼近2000宗　政府預告7.1前加強檢測
香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.64，即每一名患者傳給約1.64人。（港大醫學院圖片）

▼6月26日　香港仔中心港昌閣圍封檢測▼

▼光顧酒吧須出示快測陰性結果▼

+9
政圈風聲︱新政府防疫政策或放寬？拒仿澳門全民強檢　研縮檢疫期

【07:00】李家超參選特首期間，一直表示與內地通關是上任後首要工作，外界關注新政府會否在「外防輸入、內防反彈」方面從緊處理，令香港難以與海外通關。尤其，近日本地新增確診個案已回升至近二千宗，更令外界關注新政府上任後的防疫政策。

不過，近日李家超與候任醫務衞生局局長盧寵茂接受訪問時露口風，表明會研究縮短來港人士檢疫日數。現屆政府經諮詢及徵得候任特首辦同意後，昨（27日）宣布延續現行社交距離措施至7月13日，至起碼沒有重新收緊，令社會有了新的期待：到底本港可否免卻「強硬清零」，對內及對外皆可逐步恢復正常？

據聞，盧寵茂曾向政界人士透露，不會仿傚澳門實行全民強檢，因香港不具備相關條件，未來可能循加強核酸檢測方面著手。

增464宗學校呈報個案　七學校班別爆發　培正中學再有三學生染疫疫情｜學校爆BA.4/BA.5　德望幼稚園女童及天水圍張煊昌女生中招屯門海港酒家一晩41食客染疫　機電署調查揭換氣量低達準四分三澳門爆疫｜累計357宗核酸陽性　首現重症患者為60歲長期病患婦澳門疫情｜增96宗陽性個案　累計達357宗　今展開第三輪全民檢測

▼6月26日　澳門疫情▼

+16
回歸25周年｜政府預告七一前強檢加碼　防慶祝活動加劇疫情反彈食環署警方巡萬間酒吧食肆　票控356人違防疫罰178萬、36酒吧停業社交距離措施延至7.13　已徵李家超同意　入酒吧前仍須檢測陰性教資會秘書長鄧特抗核酸檢測呈陽性　現正隔離　上周五曾上班醫管局擬引大灣區醫生來港　社協歡迎計劃但指人數少　冀擴大計劃院友搬往亞博檢疫僅數日即回院舍　安老業界認為應檢討隔離機制

▼6月26日　香港仔中心港昌閣圍封強檢▼

確診大廈｜增1085幢　沙田佔最多　億元豪宅天匯、畢架山一號上榜強制檢測｜增36地點　爭鮮迴轉壽司兩屯門分店上榜沙田觀塘多個屋苑屋邨污水呈陽性　政府籲20萬居民做快速測試

▼6月20日起強制檢測公告▼

+32
新冠肺炎
01 Video
Omicron變種病毒
變種病毒
我主場
社交距離措施
澳門
澳門疫情
你可能感興趣