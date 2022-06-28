疫情．最新｜香港確診數直逼2000宗升未停 澳門再多57宗陽性個案
本港疫情持續，確診宗數已連續13日維持在逾千宗以上水平。本地昨日（27日）增加1,873宗確診，繼續迫近2,000大關。政府昨日亦宣布，延續現行社交距離措施至7月13日，並已諮詢並徵得候任行政長官辦公室的同意。
毗鄰的澳門陽性個案亦見升勢，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，日前（26日）凌晨零時至晚上12時止，錄得96宗新增核酸陽性個案，累計感染個案已達357宗。澳門正進行第三輪全民核酸檢測，當局呼籲市民如非必要，切勿外出。
昨日疫情總覽：
▼6月26日 香港仔中心港昌閣圍封檢測▼
【10:50】近日多間院舍出現確診個案，相繼有院友被送往亞博館隔離。老人科專科醫生佘達明今日在電台節目中指，贊成院友原址檢疫，因參考第五波疫情經驗，當時醫療系統崩潰，但目前應盡量不遷離長者，原址照顧會更好，否則再重蹈覆轍會是悲哀。他又指，長者轉換環境後，容易焦慮及有情緒問題，而現時有不少醫生支援，疫苗接種率已提升，加上不少長者曾染疫，故院舍的整體免疫力較上一波強。
【10:30】澳門的新冠病毒感染應變協調中心表示，過去一日新增57宗核酸陽性個案，累計達414宗，新增個案中，33宗屬社區發現，24宗屬管控中發現，至於在昨日展開的第三輪全民檢測，將於今日傍晚6時結束。截至今早8時，已採樣接近49萬人次，其中超過21萬人次已有檢測結果，全部呈陰性；累計有13個混合樣本呈陽性。
【09:40】美國藥廠莫德納（Moderna）早前指，正與港府商討，尋求引入全港首隻針對Omicron變種病毒的疫苗；而新冠疫苗製造商輝瑞及BioNTech亦指，其新研發疫苗可加強人體對Omicron產生的免疫反應。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（28日）在電台節目中指，大部份研究顯示，打兩針新冠疫苗無效抵抗Omicron變種病毒，「千祈唔好以為兩針就夠。」他亦說，若日後引入第二代疫苗，而市民已打3針，接種多一次第二代疫苗已足夠。
【09:15】澳門第三輪全民檢測將於傍晚6時結束，澳門新冠病毒感染應變協調中心表示，昨日早上展開的全民核酸檢測，截至昨晚10時，有超過32萬人採樣，5個混合樣本呈陽性，超過8萬7千人次已有檢測結果，呈陰性。
【09:00】沙田水泉澳邨茂泉樓解封，圍封期間有約970人接受檢測，當中共發現六宗陽性檢測個案和三宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
【08:55】第五波疫情官員表現被質疑，港大感染及傳染病中心總監何栢良早前商台在《在晴朗的一天出發》點名批評護士出身的食衞局局長陳肇始掌握疫情資訊和指揮慢，導致本港「傷亡慘重」，其言論觸發22個護理團體昨（27日）聯署，批評何單憑專業背景評鑑一個人能力是匪夷所思，要求他向護理界和大眾道歉。何栢良今早在《在晴朗的一天出發》指事件是誤會，強調他當日、今日及將來也沒把護士專業與政府表現拉上關係，由於當日言論不清引起爭議，他決定收回涉及言論，冀事件可告一段落：「希望可以聚焦返社會點樣可以復常，同埋畀意見幫到市民。」
▼光顧酒吧須出示快測陰性結果▼
【07:00】李家超參選特首期間，一直表示與內地通關是上任後首要工作，外界關注新政府會否在「外防輸入、內防反彈」方面從緊處理，令香港難以與海外通關。尤其，近日本地新增確診個案已回升至近二千宗，更令外界關注新政府上任後的防疫政策。
不過，近日李家超與候任醫務衞生局局長盧寵茂接受訪問時露口風，表明會研究縮短來港人士檢疫日數。現屆政府經諮詢及徵得候任特首辦同意後，昨（27日）宣布延續現行社交距離措施至7月13日，至起碼沒有重新收緊，令社會有了新的期待：到底本港可否免卻「強硬清零」，對內及對外皆可逐步恢復正常？
據聞，盧寵茂曾向政界人士透露，不會仿傚澳門實行全民強檢，因香港不具備相關條件，未來可能循加強核酸檢測方面著手。
▼6月26日 澳門疫情▼
▼6月26日 香港仔中心港昌閣圍封強檢▼
▼6月20日起強制檢測公告▼