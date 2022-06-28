疫情．最新｜香港確診數直逼2000宗升未停　澳門再多57宗陽性個案

本港疫情持續，確診宗數已連續13日維持在逾千宗以上水平。本地昨日（27日）增加1,873宗確診，繼續迫近2,000大關。政府昨日亦宣布，延續現行社交距離措施至7月13日，並已諮詢並徵得候任行政長官辦公室的同意。



毗鄰的澳門陽性個案亦見升勢，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，日前（26日）凌晨零時至晚上12時止，錄得96宗新增核酸陽性個案，累計感染個案已達357宗。澳門正進行第三輪全民核酸檢測，當局呼籲市民如非必要，切勿外出。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.64，即每一名患者傳給約1.64人。（港大醫學院圖片）

▼6月26日 香港仔中心港昌閣圍封檢測▼



【10:50】近日多間院舍出現確診個案，相繼有院友被送往亞博館隔離。老人科專科醫生佘達明今日在電台節目中指，贊成院友原址檢疫，因參考第五波疫情經驗，當時醫療系統崩潰，但目前應盡量不遷離長者，原址照顧會更好，否則再重蹈覆轍會是悲哀。他又指，長者轉換環境後，容易焦慮及有情緒問題，而現時有不少醫生支援，疫苗接種率已提升，加上不少長者曾染疫，故院舍的整體免疫力較上一波強。

【10:30】澳門的新冠病毒感染應變協調中心表示，過去一日新增57宗核酸陽性個案，累計達414宗，新增個案中，33宗屬社區發現，24宗屬管控中發現，至於在昨日展開的第三輪全民檢測，將於今日傍晚6時結束。截至今早8時，已採樣接近49萬人次，其中超過21萬人次已有檢測結果，全部呈陰性；累計有13個混合樣本呈陽性。

【09:40】美國藥廠莫德納（Moderna）早前指，正與港府商討，尋求引入全港首隻針對Omicron變種病毒的疫苗；而新冠疫苗製造商輝瑞及BioNTech亦指，其新研發疫苗可加強人體對Omicron產生的免疫反應。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（28日）在電台節目中指，大部份研究顯示，打兩針新冠疫苗無效抵抗Omicron變種病毒，「千祈唔好以為兩針就夠。」他亦說，若日後引入第二代疫苗，而市民已打3針，接種多一次第二代疫苗已足夠。

【09:15】澳門第三輪全民檢測將於傍晚6時結束，澳門新冠病毒感染應變協調中心表示，昨日早上展開的全民核酸檢測，截至昨晚10時，有超過32萬人採樣，5個混合樣本呈陽性，超過8萬7千人次已有檢測結果，呈陰性。

【09:00】沙田水泉澳邨茂泉樓解封，圍封期間有約970人接受檢測，當中共發現六宗陽性檢測個案和三宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【08:55】第五波疫情官員表現被質疑，港大感染及傳染病中心總監何栢良早前商台在《在晴朗的一天出發》點名批評護士出身的食衞局局長陳肇始掌握疫情資訊和指揮慢，導致本港「傷亡慘重」，其言論觸發22個護理團體昨（27日）聯署，批評何單憑專業背景評鑑一個人能力是匪夷所思，要求他向護理界和大眾道歉。何栢良今早在《在晴朗的一天出發》指事件是誤會，強調他當日、今日及將來也沒把護士專業與政府表現拉上關係，由於當日言論不清引起爭議，他決定收回涉及言論，冀事件可告一段落：「希望可以聚焦返社會點樣可以復常，同埋畀意見幫到市民。」

港大感染及傳染病中心總監何栢良收回陳肇始因護士出身而掌握疫情資訊和指揮慢相關言論。（資料圖片）

▼光顧酒吧須出示快測陰性結果▼



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【07:00】李家超參選特首期間，一直表示與內地通關是上任後首要工作，外界關注新政府會否在「外防輸入、內防反彈」方面從緊處理，令香港難以與海外通關。尤其，近日本地新增確診個案已回升至近二千宗，更令外界關注新政府上任後的防疫政策。



不過，近日李家超與候任醫務衞生局局長盧寵茂接受訪問時露口風，表明會研究縮短來港人士檢疫日數。現屆政府經諮詢及徵得候任特首辦同意後，昨（27日）宣布延續現行社交距離措施至7月13日，至起碼沒有重新收緊，令社會有了新的期待：到底本港可否免卻「強硬清零」，對內及對外皆可逐步恢復正常？

據聞，盧寵茂曾向政界人士透露，不會仿傚澳門實行全民強檢，因香港不具備相關條件，未來可能循加強核酸檢測方面著手。

▼6月26日 澳門疫情▼



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▼6月26日 香港仔中心港昌閣圍封強檢▼



▼6月20日起強制檢測公告▼

