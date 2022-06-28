七一公眾集會申請歸零　警方稱尊重表達自由　預留公眾活動區

本港回歸25周年，國家主席習近平料親身訪港，出席七一慶回歸活動，警方今（28日）公布保安安排，習主席逗留、到訪及途經地方將流動式設立「核心保安區」，周邊範圍則列作「保安區」，亦會預留「指定公眾活動區」，市民可在區内遞信，警方指至今未收到公眾集會活動申請。如遇身穿與他人「不同」服飾市民，警務處助理處長（行動）呂錦豪指，警員會調查其現身目的。



警方亦將設傳媒採訪區，但需核實進出人士身份及檢查隨身物品，強調一直尊重新聞自由及傳媒報道工作。



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呂錦豪指，一向專重市民和平集會權利，截至今日止，未收到公眾集會活動申請，但會在保安區外預留指定公眾活動區，如有公眾活動可在區內進行，市民亦可在遞信區遞信。他呼籲參與活動人士需遵從指示，亦要嚴守防疫規定，以免違法。

保安區及核心保安區非固定 市民可自由出入保安區

被問到如有身穿黑衫或佩戴黃口罩市民現身保安區時，警方會否有任何行動，呂錦豪沒有正面回應，只表示警方將因應習主席的走動及行程設置保安區及核心保安區，其範圍非固定不變。他強調，市民可自由出入保安區，但特定情況下會設人流及車流管制，屆時會有警員協助市民。

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警方無正面回應「約談」社民連

至於服飾方面，呂錦豪稱需考慮當時情況判斷，「始終係保安區，點解會著咗同其他人唔同嘅服飾？係咪有特別意圖？」，警員會調查其現身目的，如有意進行示威活動，「會同佢解釋，會帶佢去活動區。」多間傳媒追問警方國安處與社民連「約談」情況，他未有正面回應，僅多度重申今次保安行動有適當措施保障市民表達言論及集會示威權利，亦有責任確保習主席的人身安全，及確保其出席的活動在有序及安全下進行，平衡各方後遂在適當位置設置公眾活動區。

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在可行情況下會盡量向傳媒提供便利和協助

警務處助理處長（特別職務）（支援）郭嘉銓則表示，明白市民大眾關注主席出席活動情況，警方會根據風險評估、場地要求及不影響行動的前提下，全力協助傳媒採訪，包括在會場外範圍的保安區內設採訪區，方便傳媒採訪，搜查隊會核實相關人士身份及檢查隨身物品，警方將調派逾100名警察公共關係科人員在場協調，有需要時會在警方社交平台發放最新資訊。郭嘉詮重申，本港是自由社會，言論和新聞自由獲得保障，亦尊重傳媒報道工作，在可行情況下盡量提供便利和協助。會場內的採訪安排則由新聞處統籌及發放官方片段。

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