疫情．最新｜澳門新增70宗核酸陽性個案　累計達484宗

新冠病毒確診個案在高位橫行，本港昨日（28日）增加1,685宗個案，包括152宗輸入，連續兩日從反彈後高峰回落；多一宗死亡個案，學校呈報202宗。



屯門海港酒家爆發Omicron分支BA.2.12.1情況，昨再增一宗食客個案，累計42名食客染疫；疫情擴大至屯門山景邨、大興邨及位於旺角MOKO新世紀廣場的食肆翠園，累計發現8宗個案，包括一名翠園侍應。



澳門陽性個案亦見升勢，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，增57宗新增核酸陽性個案，累計感染個案達414宗。澳門正進行第三輪全民核酸檢測，當局呼籲市民如非必要，切勿外出。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.64，即每一名患者傳給約1.64人。（港大醫學院圖片）

【11:07】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公佈，昨日（28日）24小時內新增70宗核酸陽性個案，自6月18日起累計共484宗；新增個案中50宗屬社區發現，20宗屬管控中發現。截至今日（29日）早上8時，通過流行病學調查共跟進9,476人，其中密切接觸者1,437人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）6,258人，次密切接觸者354人，一般接觸者294人，陪同人員649人。為應對疫情，應變協調中心要求全澳市民必須於今明連續2天，進行快速抗原檢測，並自行上載結果。

【10:45】本港確診個案持續在四位數徘徊，醫管局總行政經理（聯網運作）黃立己今日表示，按港大數據推算，今一波疫情會在七月達高峰，估計佔用當局超過2,000張病床，等同動用一線、二線隔離病房及香港感染控制中心的病床，相信公立醫院足以應付。

【10:10】涉變異病毒株Omicron BA.2.12.1爆發的屯門卓爾廣場海港酒家群組擴大，衞生防護中心指該酒家換氣量不足。餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組主席源栢樑表示，海港酒家的換氣量不足，可能是通風系統故障，例如風扇的皮帶轆損壞、轉速不足或隔塵網被封住，也有機會與食肆曾改動通風系統有關。

涉變異病毒株Omicron BA.2.12.1的屯門卓爾廣場海港酒家群組擴大。（資料圖片）

▼6月28日 幻彩詠香江特別版最後預演▼



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【08:35】大埔德雅苑解封，行動中，1852人接受檢測，當中發現八宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【07:30】沙田錦英苑錦雅閣解封，其間約890人接受檢測，當中發現六宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼6月28日 翠園爆疫疑與屯門海港酒家群組有關▼



▼6月28日 澳門第三輪全民強制檢測▼



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▼6月23日 消費券第二期接受轉會申請▼



▼6月20日起強制檢測公告▼



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▼6月28日 香港各界慶典委員會舉行慶回歸活動啟動禮▼



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▼6月28日 250部的士排成「25」慶回歸▼

