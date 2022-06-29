疫情．最新｜確診宗數連跌兩日 屯門海港酒家疫情抗至旺角翠園
撰文：林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 勞敏儀 黃金棋 黃煦緻 陳栢麟 馬煒傑 何瑞芬
出版：更新：
新冠病毒確診個案在高位橫行，本港昨日（28日）增加1,685宗個案，包括152宗輸入，連續兩日從反彈後高峰回落；多一宗死亡個案，學校呈報202宗。
屯門海港酒家爆發Omicron分支BA.2.12.1情況，昨再增一宗食客個案，累計42名食客染疫；疫情擴大至屯門山景邨、大興邨及位於旺角MOKO新世紀廣場的食肆翠園，累計發現8宗個案，包括一名翠園侍應。
澳門陽性個案亦見升勢，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，增57宗新增核酸陽性個案，累計感染個案達414宗。澳門正進行第三輪全民核酸檢測，當局呼籲市民如非必要，切勿外出。
昨日疫情總覽：
▼6月28日 幻彩詠香江特別版最後預演▼
+4
▼6月28日 翠園爆疫疑與屯門海港酒家群組有關▼
▼6月28日 澳門第三輪全民強制檢測▼
+5
海港酒家再有一70歲男食客中招 累計42人確診 疑擴散至旺角翠園爆疫屯門海港酒家通風肥佬無停業 食環署今巡查「敦促」關門海港酒家爆疫涉通風不足 專家料停業兩三天修整 食環署稱已檢控酒家酒吧接連爆疫 餐飲處所工作小組稱個別處所通風不理想未達標海港酒家改通風系統遭檢控 歐家榮稱須停業食環署僅指禁晚市堂食
▼6月23日 消費券第二期接受轉會申請▼
疫情｜增1533宗 院舍88歲婦病逝 馬鞍山靈糧小學等3校爆疫停課第二代疫苗︱最快第三季到港 崔俊明：已打三針市民打多一次便夠內地縮短入境隔離至「7+3」 港商感雀躍冀當局增加預約配額院舍爆疫｜老人科醫生贊成原址檢疫 有長者送亞博後以為去了地獄何栢良收回陳肇始護士出身言論：沒把護士專業與政府表現拉上關係
▼6月20日起強制檢測公告▼
+38
確診大廈｜增1073幢 屯門佔最多 包括愛琴海岸、茵翠豪庭強制檢測｜涉41地點 「瑞士雞翼」太平館餐廳等16食肆上榜屯門元朗19幢大廈污水陽性 涉珀御、尚悅 政府派28萬快測包澳門爆疫︱增57人染疫 累計414宗 7.1起進入娛樂場所需檢測陰性澳門疫情｜增57宗個案 當局宣布稱待全民檢測結果 再研判風險
▼6月28日 香港各界慶典委員會舉行慶回歸活動啟動禮▼
+2
▼6月28日 250部的士排成「25」慶回歸▼
+9