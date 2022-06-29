疫情｜今增2004宗確診個案　創近三個月新高　三學校四班別需停課

七一將至，新冠疫情單日確診宗數破2,000。衞生署衞生防護中心今日（29日）公布指，錄得2,004宗新增確診個案，本地個案佔1,849宗，當中有217宗屬學校呈報個案，涉及186間學校，有三間學校的個班別出現爆發而需停課，分別為天水圍官立中學4C班、天主教露德聖母幼稚園上午校高班信及全日制高班愛、合一堂陳伯宏紀念幼稚園下午高班。



另外，有三間院舍呈報錄得確診個案，涉及一間安老院舍及兩間殘疾院舍，其中位於沙田博康邨的新生精神康復會博康宿舍，因有兩名院友確診，同房11名院友被列為密切接觸者需要檢疫。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布指，本港今日新增2,004宗確診個案，本地個案佔1,849宗，包括788宗直接經核酸檢測陽性個案，以及1,061宗快測陽性後覆檢確診個案，而輸入個案則佔155宗。

學校呈報個案217宗 涉186間學校

歐續指，今日有217宗個案屬學校呈報，涉及186間學校，分別為36間幼稚園、89間小學、59間中學、兩間特殊學校，過去一星期有87間學校有兩宗確診個案或以上。

有幼稚園班別八名學生揭兩人確診

有三間學校的個班別出現爆發而需停課，涉及四個班別，分別為天水圍官立中學4C班，全班有31名學生，當中4人確診、天主教露德聖母幼稚園上午校高班信有三個案，使用同一課室的全日制高班愛亦需停課、合一堂陳伯宏紀念幼稚園下午高班，八位同學中有兩人確診。

三間院舍錄確診個案 同房院友列密切接觸者需檢疫

至於院舍方面，歐稱，有三間院舍呈報確診個案，涉及一間安老院舍及兩間殘疾院舍，分別為位於沙田博康邨的新生精神康復會博康宿舍，涉及兩名院友確診，兩人已打齊三針，分別於6月27日及28日出現病徵，28日快測陽性，兩人居於同層，亦一同於南昌一間庇護工場工作，其間亦有外出，同房11名院友被列為密切接觸者需要檢疫。

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另外兩間為西貢耆康會東蓮覺苑護理安老院，一名護理員6月27日出現病徵，其後於6月28日檢測陽性，已打齊三針，最後上班日期為本月27日，有兩名同事及四位院友被列作密切接觸者需檢測；南區耆康會關泉護理安老院則有一護理員及一院友確診，護理員先發病，本月25日檢測陽性，最後上班日期是本月24日，其後一名同層院友於6月28日出現病徵，其後核酸檢測確診，該院七名院友需檢測。