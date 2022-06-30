疫情．最新｜BA.4、BA.5個案增至28宗　觀塘為食火鍋疑爆疫要強檢

連續兩日確診破二千宗，今日（30日）本港增加2358宗確診，包括162宗輸入，死亡個案增加2宗。7宗院舍有確診個案呈報，學校呈報192宗，粉嶺救恩書院的3LY班有爆發，27名學生中有3人染疫需要停課。



澳門陽性個案亦見升勢，當局表示，再增88宗新增核酸陽性個案，今輪疫情累計感染達572宗。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.6，即每一名患者傳給約1.6人，即將回升至本波高峰。（港大醫學院圖片）

▼6月28日 澳門第三輪全民強制檢測▼



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【17:22】政府今日（30日）表示，荃灣、觀塘及葵青區共9個公共屋邨，因污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員工，派發合共約30萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【17:21】歐家榮表示，近日發現多了找不到源頭BA.4或BA.5個案，相信社區內開始出現傳播，現時希望將個案發現，盡快送去隔離，家人都檢疫。暫時個案未見到二次感染，都是新感染，會密切注視，科學數據顯示現時BA.4或BA.5個案，傳播力較以往增強，但未引致嚴重或死亡機會增加。但有初步證據顯示，BA.4或BA.5有逃逸，之前感染過的保護力未必對抗到，但初步證據顯示，打針可以預防。BA.4或BA.5個案佔每日陽性個案的小部份，少於百分之一，但會注視會否比例增加。

【17:14】懷疑BA.4或BA.5個案在社區有爆發跡象，今日增28宗，15宗輸入，包括9宗本地無源頭個案，當中有3個案與昨日公佈的順寧居個案有關連，患者曾在6月24日晚上在觀塘萬泰利廣場為食火鍋一起進食，將會強檢，6月24晚上進食後6月26至27發病，餐廳暫無其他個案，會透過強檢了解有無其他個案。

【無源頭個案患者住址】

-屯門富泰邨愛泰樓

-順寧道順寧居

-彌敦道康橋大廈，大廈同一單位有另一宗個案

-長洲中興街22B

-天水圍天澤邨澤輝樓

-小西灣邨瑞滿樓

-愉景灣怡峰土山閣

-天后廟道18A 柏傲山五座

-清泰苑俊泰閣

【16:59】7宗院舍有確診個案呈報，包括2間安老院及5間殘疾人士院舍。

【16:57】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日（30日）增加2358宗確診，包括162宗輸入，死亡個案增加2宗。

【12:40】內地縮短入境人士隔離時間，由「14+7」方案，即14天集中隔離醫學觀察及７天居家健康監測，縮短至7天集中隔離醫學觀察及3天居家健康監測。



工聯會立法會議員黃國表示，內地縮短隔離期的政策受到歡迎，工聯會已收到超過500宗查詢或求助，反映港人對通關需求非常強烈。他期望內地當局做好配套措施，增加入境名額及檢疫酒店供應，否則只會「好睇唔好食」。

【10:06】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早（30日）表示，昨日（29日）24小時內新增88宗核酸陽性個案，自6月18日起累計共572宗；新增個案中49宗屬社區發現，39宗屬管控中發現。截至今日早上8時，通過流行病學調查共跟進10,108人，其中核心密切接觸者1614人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）6436人，次密切接觸者489人，一般接觸者334人，陪同人員663人。

【08:00】大埔富雅花園第一座今早完成圍封強檢，共有約619人接受了檢測，當中共發現一宗陽性檢測個案及一宗檢測結果為不確定個案。

▼6月20日起強制檢測公告▼



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▼6月28日 250部的士排成「25」慶回歸▼



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▼6月28日 幻彩詠香江特別版最後預演▼



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