疫情．直播｜確診個案昨日突破二千宗　衞生防護中心交代疫情

本港疫情持續增長，單日感染個案突破2,000宗，昨（29日）增加2,004宗確診，25名患者疑染BA.2.12.1變種病毒分支，近半無源頭，有患者居於港島大潭豪宅紅山半島5座。衞生署引述港大醫學院數據，確診宗數仍會上升，推斷7月才達這一波高峰。

澳門陽性個案亦見升勢，當局表示，再增88宗新增核酸陽性個案，今輪疫情累計感染達572宗。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.6，即每一名患者傳給約1.6人，即將回升至本波高峰。（港大醫學院圖片）

▼6月28日 澳門第三輪全民強制檢測▼



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【12:40】內地縮短入境人士隔離時間，由「14+7」方案，即14天集中隔離醫學觀察及７天居家健康監測，縮短至7天集中隔離醫學觀察及3天居家健康監測。



工聯會立法會議員黃國表示，內地縮短隔離期的政策受到歡迎，工聯會已收到超過500宗查詢或求助，反映港人對通關需求非常強烈。他期望內地當局做好配套措施，增加入境名額及檢疫酒店供應，否則只會「好睇唔好食」。

【10:06】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早（30日）表示，昨日（29日）24小時內新增88宗核酸陽性個案，自6月18日起累計共572宗；新增個案中49宗屬社區發現，39宗屬管控中發現。截至今日早上8時，通過流行病學調查共跟進10,108人，其中核心密切接觸者1614人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）6436人，次密切接觸者489人，一般接觸者334人，陪同人員663人。

【08:00】大埔富雅花園第一座今早完成圍封強檢，共有約619人接受了檢測，當中共發現一宗陽性檢測個案及一宗檢測結果為不確定個案。

▼6月20日起強制檢測公告▼



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▼6月28日 250部的士排成「25」慶回歸▼



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▼6月28日 幻彩詠香江特別版最後預演▼



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▼6月23日 消費券第二期接受轉會申請▼

