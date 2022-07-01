疫情．最新｜連續兩日破二千宗 BA.4、BA.5社區爆發
撰文：陳淑霞 江麗盈 黃煦緻 勞敏儀 黃金棋 何瑞芬 馬煒傑 林穎嫺 王潔恩 黃偉倫 孔繁栩 歐陽德浩 陳栢麟
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本港疫情反彈，連續兩天單日確診數字突破2000宗，昨（30日）新增2358宗確診，是自4月9日以來新高，另再有兩名患者死亡。BA.4或BA.5個案續升，新增28宗懷疑個案，其中九宗本地個案未找到源頭。
澳門陽性個案亦見升勢，當局表示，截至6月29日止，再增88宗新增核酸陽性個案，今輪疫情累計感染達572宗。新一輪全民快測今（1日）起一連兩日展開，全澳居民須每天進行一次快測，並在網上申報結果。
昨日疫情總覽：
▼6月28日 澳門第三輪全民強制檢測▼
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強制檢測｜增66處油尖旺最多 維記咖啡粉麵、時代廣場炙宴上榜確診大廈｜增1207幢 沙田居榜首 第一城八座樓上榜澳門疫情｜多88人染疫累計572宗 周五再推全民快測須上載結果疫情｜增2358宗創近三個月新高 粉嶺救恩書院3LY班疑爆疫須停課三區公屋污水呈陽性 涉梨木樹邨、順利邨等 將派30萬個快測包
▼6月20日起強制檢測公告▼
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疫情｜BA.4、BA.5個案增至28宗 4患者曾於觀塘為食火鍋進食中招涉出示他人針卡 圖誤導警員 兩學生被控 押後8月再訊封區｜大埔富雅花園第一座完成檢測 發現1宗陽性和1宗不確定個案澳門疫情｜因機器故障及檢測失誤 第三輪全民檢測132人未有結果
▼6月28日 250部的士排成「25」慶回歸▼
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▼6月28日 幻彩詠香江特別版最後預演▼
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▼6月23日 消費券第二期接受轉會申請▼