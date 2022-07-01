疫情．最新｜連續兩日破二千宗　BA.4、BA.5社區爆發

本港疫情反彈，連續兩天單日確診數字突破2000宗，昨（30日）新增2358宗確診，是自4月9日以來新高，另再有兩名患者死亡。BA.4或BA.5個案續升，新增28宗懷疑個案，其中九宗本地個案未找到源頭。

澳門陽性個案亦見升勢，當局表示，截至6月29日止，再增88宗新增核酸陽性個案，今輪疫情累計感染達572宗。新一輪全民快測今（1日）起一連兩日展開，全澳居民須每天進行一次快測，並在網上申報結果。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.6，即每一名患者傳給約1.6人，即將回升至本波高峰。（港大醫學院圖片）

▼6月28日 澳門第三輪全民強制檢測▼



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▼6月20日起強制檢測公告▼



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▼6月28日 250部的士排成「25」慶回歸▼



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▼6月28日 幻彩詠香江特別版最後預演▼



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▼6月23日 消費券第二期接受轉會申請▼

