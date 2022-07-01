回歸25周年｜七一３號風球下馬照跑　有馬迷身穿紅衣入場

今日是香港回歸25周年日子，沙田馬場上演香港共慶回歸25周年賽馬日，雖然入馬場要訂座，又要48小時核酸檢測陰性證明及即日快測，在熱帶氣旋暹芭三號風球影響下，仍吸引不少馬迷入場。



在第一場賽事開跑前，沙田馬場上空天色突然變暗，開跑前一分鐘更下大雨，不少馬迷跑回室內看直播。有馬迷則表示今日有隻心水馬跑了第一，但因投注失敗，最後與彩金無緣。



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馬會主席、行政總裁參觀「與你並肩每一天」展覽

賽馬會展覽「與你並肩每一天」，並於今日首度亮相，香港賽馬會主席陳南祿、行政總裁應嘉柏和嘉賓參觀展覽，當中包括從化馬場VR遊戲，及由藝術家馬興文創作的「小龍馬」藝術系列，展出合共43件作品，而展覽將於明日起轉移至大館作展出。

香港賽馬會主席陳南祿（左七）、行政總裁應嘉柏（左八）和和嘉賓參觀展覽「與你並肩每一天」。

奏國歌時馬迷肅立

沙田馬場香港共慶回歸25周年賽馬日中，重要賽事包括第六場的「粵港盃」及第七場的「香港共慶回歸25周年盃」。12時正，沙田馬場馬匹亮相圈內奏國歌，場內馬迷肅立，有馬迷身穿全身紅色衣着，面向播放國旗飛揚的屏幕。

三號風球下，今早一度有陽光，但在首場賽事開始前約十分鐘，天色突然轉黑，雨雲朝馬場移動，頭場開跑前一分鐘突然下大雨，部份馬迷快速跑回室內看電影直播，亦有少量馬迷留守在賽道旁觀看賽事。

曾先生指第一場賽事有一隻心水馬，但未能成功落注，最後該馬跑得第一，錯失了四千多元彩金。（馬煒傑攝）

馬迷不擔心因天氣腰斬：馬照跑架嘛

馬迷曾先生今日入場觀賞賽事，他表示並不擔心賽事會因天氣而腰斬：「唔會，賽馬會點會停，馬照跑架嘛。」不過他亦認為天氣令馬場氣氛較差，又提到剛跑完的第一場賽事有一隻心水馬，賠率高達十多倍，未入閘前已在手機打算投注，但至開跑仍未能成功落注，最後心水馬跑第一，與四千多元彩金無緣的他表示今日可能不會再落注：「睇下先啦，冇心情。」

另一位馬迷吳先生表示是馬場的常客，對於今日的天氣不穩，他認為能不至於要腰斬，「冇嘅，順其自然囉」；他今日則準備了千多元落注，「我哋呢啲玩好細嘅，輸晒就唔玩。」