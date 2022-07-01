暹芭風球｜天文台倘改發八號風球　多個外賣平台料暫停服務

強烈熱帶風暴暹芭七一襲港，天文台料今晚7時10分或之前改八號烈風或暴風信號。極端天氣下，外賣平台料將暫停，市民留在家記緊備足糧食。Foodpanda向外送員發出信息，稱八號颱風警告信號生效時，送遞服務會暫停，送遞員亦不需要送遞。

至於另一外賣平台Deliveroo，據其以往做法，掛八號風球後，該平台會在其Facebook宣布暫停外賣服務。



▼疫情下叫外賣已成常態▼



Foodpanda指當警告生效時 送遞服務將會暫停

Foodpanda營運部下午5時許向送遞員發出信息，指天文台已宣布稍後時間將懸掛八號颱風警告信號，當警告生效時，送遞服務將會暫停，送遞員亦不需要送遞，並提醒若正在送遞，須以其安全為前題，決定是否繼續送遞。

信息又指出，屆時送遞員將不再收到任何新訂單，送遞員服務部亦會結束有關更份，公司會密切留意情況，因應最新營運安排再作公布。

Deliveroo會在Facebook發布信息暫停外賣服務

Foodpanda亦在其用戶手機應用程式中發出提醒，指由於惡劣天氣及路面情況，為顧及送遞員安全，有關訂單有機會未能於定時間送達。

至於另一外賣平台Deliveroo，翻查紀錄，若天文台懸掛八號或以上颱風信號，一般會在Facebook發布信息，指將將暫停外賣服務，並提醒用戶繼續留意其Facebook專業發出的服務消息。