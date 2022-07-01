暹芭風球｜專程由荃灣出尖沙咀　追風者海傍觀浪：感受大自然威力

七一回歸日傍晚，香港迎來首個強烈熱帶風暴暹芭，天文台今日（1日）晚上7時10分正式懸掛八號風球。尖沙咀天星碼頭一帶風力明顯增強，文化中心海傍位置亦有數名「追風者」觀浪。市民林先生表示，幾年前開始追風，尤愛觀浪，從中感受大自然威力，他指會重視安全，表明只會停留片刻，八號風球生效後便會乘車回家。



天文台今午已預告會在晚上7時10分或之前發出八號東南烈風或暴風信號。傍晚6時，尖沙咀天星碼頭一帶的商舖陸續關門，市面人流稀少，有家長表示今日趁假期帶孩子外出遊玩，但知道晚上會打風，決定提早啟程回家。

而尖沙咀碼頭巴士站旁，因設有男團Mirror成員盧瀚霆（Anson Lo）的新歌廣告，仍吸引到不少「神徒」來打卡。有Anson Lo的支持者說，雖然知道即將轉打八號風球，但已約好友人前來打卡不能失約，所以照舊冒著風雨到訪，並稱打完卡會盡快回家，笑言「我哋嚟追星，唔係嚟追風。」

不少「神徒」無懼風雨來看偶像的廣告。(江麗盈攝)

入夜後，尖沙嘴海傍一帶風力明顯增強。(余俊亮攝)

入夜後，八號風球正式懸掛，海傍一帶風力明顯增強，據風速計顯示，現場風速達每小時30公里，但維港海面尚算平靜，略有湧浪。

市民林先生自言已追風幾年，不過在香港追風次數只有幾次，他解釋能否追風要視乎「仲有無交通到」。他今日特意從荃灣來尖沙咀海傍追風觀浪，但見到海浪不大、亦不整齊，略感失望，「未係好夠氣勢。」

他提到曾在加拿大觀浪，當時的海浪非常澎湃，「一浪接一浪，好整齊」，他續指觀浪令他感受到大自然威力，自覺渺小，更覺「人有幾多財富都顯得唔重要。」不過，追風有一定危險，他亦注重安全，表明只會在八號風球懸掛後，停留一會觀浪及感受風力，隨即便回家。

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