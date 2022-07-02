疫情．最新｜連續三天確診逾2000宗　八號風球下今不設疫情記者會

本港疫情反彈，連續三天單日確診數字突破2,000宗，昨日（1日）新增2,318宗確診；新一輪爆疫由6月開始，全月本地及輸入個案總共有33,677宗，比5月份多出三倍（8,489宗）。Omicron變種病毒分支方面，再新增31宗疑染BA.2.12.1個案；BA.4或BA.5個案亦持續上升，新增36宗懷疑個案，當中觀塘「為食火鍋」群組再增七名患者，累計11人染疫。



強烈熱帶風暴「暹芭」襲港，天文台昨晚7時10分改掛8號風球，當局昨宣布，暫停發出強制檢測公告，在熱帶氣旋警告信號生效期間，所有流動採樣站和社區檢測中心均會關閉，「居安抗疫」熱線服務亦會暫停，並將於8號風球取消後約2小時恢復運作 。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.55，即每一名患者傳給約1.55人，即將回升至本波高峰。（港大醫學院圖片）

▼7月2日 暹芭風球襲港 紅磡碼頭「橫風橫雨」▼



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【15:01】政府宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號現時仍然生效，2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的所有社區疫苗接種中心今日將繼續暫停開放。因社區疫苗接種中心關閉而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。原定今日進行的「疫苗到戶接種服務」已經取消，並延期至七月八日提供接種服務，熱線中心將於星期一（七月四日）致電受影響市民通知新的接種安排。

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【15:00】衞生署今日（2日）宣布，由於八號東南烈風或暴風信號仍然生效，衞生署衞生防護中心今日只會以新聞稿匯報新冠疫情，屬第五波疫情以來，首次不設每日430疫情記者會。

【11:02】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（2日）表示，昨日24小時內新增56宗核酸陽性個案，自6月18日起累計共694宗；新增個案中33宗屬社區發現，23宗屬管控中發現。此外，截至今早上8時，通過流行病學調查共跟進10,792人，其中核心密切接觸者1,747人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）6,798人，次密切接觸者538人，一般接觸者334人，陪同人員681人。

▼6月28日 澳門第三輪全民強制檢測▼



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▼6月20日起強制檢測公告 ( 7月1日暫停一天) ▼

