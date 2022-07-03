疫情．最新｜連續4日確診逾2000 香港故宮今開放 入場須掃安心
撰文：王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 勞敏儀 孔繁栩 黃煦緻 陳栢麟
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受颱風暹芭來襲帶來今年首個8號風球影響，香港故宮文化博物館延至今日（3日）開幕，市民可一睹九百多件來自北京故宮的館藏，包括「國寶級」文物。疫情下，到訪香港故宮所有訪客入場前均須使用「安心出行」掃描場所二維碼，並須出示「疫苗通行證」二維碼以供掃描。
暹芭同時令當局連續兩日沒有發出強制檢測公告，不過，本港疫情持續有反彈之勢，連續四日單日確診數字突破2,000宗，離世人數亦上升。本港昨（2日）新增2,227宗確診，分別143宗輸入個案及2084宗本地個案，而最新共錄得19宗、599宗、35宗及75宗個案，分別帶有Omicron變異病毒株BA.2.12、BA.2.12.1、BA.4及BA.5亞系。
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▼6月26日 港仔中心港昌閣圍封檢測▼
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