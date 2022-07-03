疫情．最新｜連續4日確診逾2000　香港故宮今開放　澳門增90確診

受颱風暹芭來襲帶來今年首個8號風球影響，香港故宮文化博物館延至今日（3日）開幕，市民可一睹九百多件來自北京故宮的館藏，包括「國寶級」文物。疫情下，到訪香港故宮所有訪客入場前均須使用「安心出行」掃描場所二維碼，並須出示「疫苗通行證」二維碼以供掃描。澳門單日新增90宗核酸陽性個案，自6月18日起累計共錄得784宗確診個案。



暹芭同時令當局連續兩日沒有發出強制檢測公告，不過，本港疫情持續有反彈之勢，連續四日單日確診數字突破2,000宗，離世人數亦上升。本港昨（2日）新增2,227宗確診，分別143宗輸入個案及2084宗本地個案，而最新共錄得19宗、599宗、35宗及75宗個案，分別帶有Omicron變異病毒株BA.2.12、BA.2.12.1、BA.4及BA.5亞系。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.55，即每一名患者傳給約1.55人，即將回升至本波高峰。（港大醫學院圖片）

▼6月28日 翠園爆疫疑與屯門海港酒家群組有關▼



【10:30】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨日（2日）於24小時內新增90宗核酸陽性個案，即是自6月18日起累計共錄得784宗確診個案；中心表示，新增個案中有60宗為社區感染個案，30宗是在管控期間發現。

另外，截至今日（3日）早上8時，通過流行病學調查共跟進11,385人，其中密切接觸者為1,898人。

▼7月2日 暹芭風球襲港 紅磡碼頭「橫風橫雨」▼



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昨日疫情新聞：

▼6月7日．西九文化區公布香港故宮7月2日開幕▼



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▼6月28日 澳門第三輪全民強制檢測▼



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▼6月26日 港仔中心港昌閣圍封檢測▼



▼6月20日起強制檢測公告 ( 7月1日暫停一天) ▼

