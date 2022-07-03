疫情．最新｜連續4日確診逾2000　香港故宮今開放　澳門增90確診

撰文：王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 勞敏儀 孔繁栩 黃煦緻 陳栢麟
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受颱風暹芭來襲帶來今年首個8號風球影響，香港故宮文化博物館延至今日（3日）開幕，市民可一睹九百多件來自北京故宮的館藏，包括「國寶級」文物。疫情下，到訪香港故宮所有訪客入場前均須使用「安心出行」掃描場所二維碼，並須出示「疫苗通行證」二維碼以供掃描。澳門單日新增90宗核酸陽性個案，自6月18日起累計共錄得784宗確診個案。

暹芭同時令當局連續兩日沒有發出強制檢測公告，不過，本港疫情持續有反彈之勢，連續四日單日確診數字突破2,000宗，離世人數亦上升。本港昨（2日）新增2,227宗確診，分別143宗輸入個案及2084宗本地個案，而最新共錄得19宗、599宗、35宗及75宗個案，分別帶有Omicron變異病毒株BA.2.12、BA.2.12.1、BA.4及BA.5亞系。

昨日疫情總覽：

疫情．7.2｜增2,227宗確診　包括143宗輸入　再多3名病人離世
香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.55，即每一名患者傳給約1.55人，即將回升至本波高峰。（港大醫學院圖片）

▼6月28日 翠園爆疫疑與屯門海港酒家群組有關▼

【10:30】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨日（2日）於24小時內新增90宗核酸陽性個案，即是自6月18日起累計共錄得784宗確診個案；中心表示，新增個案中有60宗為社區感染個案，30宗是在管控期間發現。

另外，截至今日（3日）早上8時，通過流行病學調查共跟進11,385人，其中密切接觸者為1,898人。

▼7月2日 暹芭風球襲港 紅磡碼頭「橫風橫雨」▼

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昨日疫情新聞：

暹芭風球｜風暴襲港期間3人受傷入院　港府收45宗塌樹1宗水浸報告疫情｜增2227宗確診　多三人離世　再添兩宗懷疑變種BA.5病毒個案馬頭圍邨、富山邨、大興邨等十屋邨污水呈陽性　政府派29萬快測包暹芭風球｜旺角連鎖茶記8號風球期間照營業　食品打風價全加5元曾染疫9旬長者再入亞博隔離　家人向江玉歡哭訴憂乏人照顧

▼6月7日．西九文化區公布香港故宮7月2日開幕▼

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▼6月28日　澳門第三輪全民強制檢測▼

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澳門疫情｜多56人染疫累計694宗　今日繼續全民快測須上載結果暹芭風球｜醫管局確診者指定診所下午停應診　籲病人落波後再預約暹芭風球｜社區疫苗接種中心、智能身份證換領中心暫停服務

▼6月26日　港仔中心港昌閣圍封檢測▼

▼6月20日起強制檢測公告 ( 7月1日暫停一天) ▼

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確診大廈｜增1352幢　涉多幢豪宅　紅山半島、貝沙灣上榜強制檢測｜增66處油尖旺最多　維記咖啡粉麵、時代廣場炙宴上榜
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