香港故宮開幕｜延至今開放　近百市民提早排隊　清帝龍袍打卡者眾

受颱風暹芭影響，香港故宮文化博物館順延一天至今（3日）對外開放，近百名市民於未開館前已提早到場排隊，冀及早進場先睹為快，現場所見，雖設有安檢程序，但流程順暢，持有昨天門票人士可容許於今天進場，亦未見館內出現迫爆情況，但各觸目展品例如清帝龍袍等，則聚滿打卡人潮。



多名參觀者指開幕日的特別門票難求，將會再次到訪瀏覧珍貴文物，亦有市民盛裝打扮，身穿漢服到場。香港故宮董事局主席陳智思指，開幕首月已售約11萬張門票，佔整體85%，館方將以抽獎方式送出1000份香港故宮圖像NFT。



▼受颱風暹芭影響 香港故宮文化博物館延至7月3日對外開放▼



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香港故宮今日提早於早上9時開館，排頭位、持120元「特別展覽門票」的蔡先生，更於早上7時許已抵達。他表示，原本購買了昨日場次，惟撞正打風，延至今早始能入場。他期盼先睹為快，欣賞北京故宮外借的珍貴文物，另冀觀賞特別展覽內展期僅一個月的書畫等。

陳小姐：㩒咗幾日先買到首場

陳小姐則與父親結伴到場，她表示，原本已購買昨日的50元「標準門票」，惟開幕即遇打風，昨日一直留意風暴消息，惟博物館最終因天氣關係無法如期開幕，難免感到失望，遂今日與父親提早進場參觀。

她又提到，原本想購買開幕首天、可參觀全館的特別展覽門票，但一票難求，「 㩒咗幾日先買到首場（標準門票）。」她認為，香港故宮落成後，相信有助提升本港的國際地位，居於西九龍一帶的陳父則指，近年見證香港故宮的落成，盼率先入場大開眼界，笑言「執輸行頭，慘過敗家」，他又指將會購買年票，再度到訪。

有市民認為門票定價合理 料將成新地標

另一入場參觀的邵小姐指，門票定價合理，與外國其他博物館水平相若，她又提到，北京故宮本身是歷史建築，可遊歷其中，香港故宮則較具時尚感，且重點展示珍貴文物，有助認識中國歷史及文化。她相信，香港故宮將成新地標，「就算只嚟打卡都唔錯」，又認為遊客可一併到訪西九文化區，將有助促進本港旅遊業發展。

有市民盛裝打扮，身穿漢服到場參觀。（廖雁雄攝）

上午時段入場情況順暢 未有山現長龍

現場所見，開幕首天的上午時段館內大致順暢，所有入場者需接受安檢程序，但未見大排長龍，各展廳則人頭湧湧，亦不乏一家大小，觸目展品包括清帝龍袍等亦擠滿打卡人潮。

有市民則盛裝打扮迎接香港故宮開幕，身穿唐代漢服的「國風雅集社」會長陸小姐指，其漢服「復刻」敦煌壁畫記載的唐代女性造型，顏色較鮮豔斑爛，展現女性美態。

她又指，故宮主要收藏明、清兩代宮廷藏品，明朝人則以穿著漢服為主，認為故宮與漢服文化息息相關，今次入場冀欣賞宮廷服飾及關於馬文化的展品。陸小姐說，曾到訪北京故宮，形容其感覺較「大氣」及充滿歷史感，香港故宮則較中西合壁，建築亦充滿空間感。她表明，將會再次入場，並邀請朋友到場「深度遊」。

有市民穿漢服參觀 趁機宣傳漢服文化

另一推廣漢服文化的組織「紫荊漢韻」，則同樣盛裝趁會，會長顏小姐指，其身上的是宋代士兵服裝，身旁成員則身穿明代文人及武將便衣，冀入場欣賞文物的同時，可趁機宣傳漢服文化。

香港故宮文化博物館順延今天開幕，正式開館前大會特設舞龍舞獅助興。香港故宮董事局主席陳智思指，已延長開放時間，由本來的朝十晚六，延至朝九晚九，冀予持有昨日門票人士得以進場參觀，亦可另選日子，門票有效期為180天，他冀相關特別安排可將不便減至最低。

陳智思指首月已售85%門票

他提到，開幕首月已售約11萬張門票，佔整體可售門票85%，其中特別門票更已售出95%，另首月的周三免費門票已滿額，可見市民反應踴躍。

他又透露，館方將向入場觀眾免費贈送合共1000份的特製香港故宮圖像NFT，凡於開幕首100天購票人士，將有機會參與抽獎。

香港故宮文化博物館順延一天至今（3日）對外開放，近百名市民於未開館前已提早到場排隊，冀及早進場先睹為快。（廖雁雄攝）

新上任的文化體育及旅遊局局長楊潤雄則表示，香港故宮獲中央支持，獲外借文物以香港方式展示，實屬難得，相信香港故宮未來日子將可展現一國兩制的優勢， 講好中國故事，並培養港人身分認同感及推動香港旅遊文化發展。

受颱風影響，原本於昨日開館的香港故宮文化博物館，順延至今日向公眾開放，開放時間延長至朝九晚九。已購買昨日上午11時前入場時段門票的訪客，可使用原有門票於今日上午9時或原有時段入場。持昨日中午12時或之後入場時段門票的訪客，可於原有時段或下午4時後入場，而未經使用的門票有效期將延長180日。

香港故宮今次的開幕展覽共有914件北京故宮博物院外借文物登場，涵蓋繪畫、青銅器、陶瓷、金銀器、琺琅、玉器及璽印等藏品門類，橫跨中華文明五千年，其中166件屬一級「國寶」，佔是次展品總數18%，並分布於館內七大展廳，另有展廳展示由香港收藏家捐贈文物。