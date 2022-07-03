十大傑出領袖得獎者冀讀政治學　成為社會領袖　扶助弱勢社群

為嘉許對學校及社會有承擔的中學生領袖，學友社今日（3日）舉行「傑出中學生領袖選舉2021-2022」閉幕暨頒獎禮，今屆共有30位中學生領袖入圍，並選出十大傑出中學生領袖。有同學表示，計劃讓他能設身處地了解弱勢社群的困境，同時發掘自己在社會上的定位，並希望未來修讀政治學 ，以領袖角色幫助弱勢社群。他又指，得獎固然開心，但認為「活動意義所在重要過呢個獎。」



今年社會實踐計劃名為「罕罕而談」，學生領袖們透過宣傳影片、網上工作坊、社交平台等方式，提高對社會各界對罕見病兒童的關注。

聖約瑟書院薛同學︰活動讓他了解更多弱勢社群難處

聖約瑟書院的中四學生薛博舜表示，活動讓他了解更多關於弱勢社群的難處，很多時候在社交媒體觸級關於弱勢社群的新聞，但「冇可能去接觸到」而愛莫能助，今次活動讓他能夠徹底認識罕見病人群，並設身處地定立實際方案。

他指出，將在7月份的網上工作坊接觸到罕見病兒童，並為此感到非常期待，又指他們由3月籌備至今，希望屆時向兒童推動積極的人生價值觀。他亦在過程中發掘自己在社會上的定位，希望未來修讀政治學，以領袖角色幫助弱勢社群。

有同學學會團隊都會透會情感建立推動工作

嘉諾撒聖心書院的中五學生賴曉盈則表示，之前對罕見病議題認知不多，因此在活動分組後，「做咗好多晚research，交計劃書畀（NGO）顧問審批，先制定計劃方針。」她又表示，自己最大的得著，是明白到團隊合作的核心在於情感建立，「之前喺學校做嘢較著重辦事效率，但冇諗過除做嘢外，團隊之間都會透會情感建立推動工作。」

另外，德望學校的中五學生周芷葶表示，參加活動的初心是因為「唔清楚自己想做咩，同埋喺社會上擔當咩角色」冀藉活動尋找人生定位。她指出，社會實踐計劃中的透過社交平台設計，並宣傳罕見病歧視議題，使她學會以藝術傳遞訊息，更發掘對文史哲的興趣，希望將來從事文化藝術相關的工作。