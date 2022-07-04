疫情．最新｜單日確診個案料反彈　BA.4或BA.5感染宗數攀升

新冠肺炎疫情仍然未止，本港昨日（3日）增加1,828宗確診個案，當中1,681宗本地個案，另有147宗輸入個案，數字近五日首回落至2,000宗以下。不過衞生署指出，由於颱風暹芭襲港期間關閉檢測站及暫停強制檢測，期間的個案未來數日會逐漸浮現，而本港變種病毒Omicron分支BA.4或BA.5個案明顯增多，源頭不明個案比BA.2.12.1更多。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.52，仍然持上升趨勢，未來個案仍會增加。（港大醫學院圖片）

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