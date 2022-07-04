疫情．最新｜單日確診個案料反彈 BA.4或BA.5感染宗數攀升
撰文：王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 陳栢麟 何瑞芬
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新冠肺炎疫情仍然未止，本港昨日（3日）增加1,828宗確診個案，當中1,681宗本地個案，另有147宗輸入個案，數字近五日首回落至2,000宗以下。不過衞生署指出，由於颱風暹芭襲港期間關閉檢測站及暫停強制檢測，期間的個案未來數日會逐漸浮現，而本港變種病毒Omicron分支BA.4或BA.5個案明顯增多，源頭不明個案比BA.2.12.1更多。
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