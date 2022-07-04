疫情．最新｜新增1841宗感染個案　196宗輸入個案　600宗學校呈報

本港疫情持續，今日新增1645宗本地感染個案，並有196宗輸入個案，單日總共新增1841宗確診個案，連續兩日低於2000宗水平。今日並沒有錄得死亡個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，以外經驗來說BA.4或BA.5的個案可以傳染得好快，未來成為香港主流病毒株都不出奇，局方會繼續進行監察。黃大仙鳳德邨黛鳳樓及葵涌葵康苑葵逸閣則由約5時起封區強檢。



澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨日（3日）的24小時內新增68宗核酸陽性個案，自6月18日起累計共錄得852宗。全澳居民今起6日內要進行3次核酸檢測。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.52，仍然持上升趨勢，未來個案仍會增加。（港大醫學院圖片）

【17:15】本港新冠肺炎疫情反彈，政府今日（4日）表示，在離島區、葵青區及荃灣區的多幢住宅大廈抽取污水檢測，結果顯示陽性的結果，即該地區的處所可能有隱性患者存在，故會陸續向有關地點的居民、清潔員和物業管理員派發合共27萬個快測抗原測試包。有關範圍涵蓋東涌多幢私人住宅，以及馬灣、珀麗灣一帶。

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【17:00】今日呈報有確診院舍，分別是華門居護理院舍（1院友）、聖雅各福群會翠逸居（1院友）、耆康會關泉護理安老院（1院友）、伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院（1工作人員）及明愛賽馬會樂和宿舍（1院友）。

【16:40】今日收到600宗學校呈報，涉及421間學校，已求相關班別停課一周，分別來自馬頭涌官立小學、沙田路德會梁鉅鏐小學、上水東莞學校及大埔三水同鄉會禤景榮學校。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君相信馬頭涌官立小學有傳播，停課應是有效方法。

張竹君又表示，馬頭涌官立小學群組可能是老師最早感染，6月28日發病，有機會是最早發病，其他班暫時難分辨是否相關，亦未知是否社區感染，暫時未有資料，其他學校都有零星個案在其他班別。

馬頭涌官立小學6C班有三名學生及一名老師感染，其中兩名學生涉感染BA.4/5變種病毒。（網上圖片）

【16:35】本港疫情持續，今日新增1645宗本地感染個案，並有196宗輸入個案，單日總共新增1841宗確診個案。今日並沒有錄得死亡個案。

【13:23】民建聯立法會議員何俊賢昨日（3日）表示確診，他曾於國家主席習近平6月30日訪港與各界人士合照期間參與其中，但港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（4日）認為何俊賢傳播風險微乎其微。何栢良又指，BA.4/5變種病毒逐漸成爲主流，若周邊地區流行的病毒株與本港相同，加上輸入個案重症比率低，有空間調整入境人士爲三天酒店檢疫加四天居家隔離。

【11:30】內地國藥集團與香港大學合作展開第二代新冠滅活疫苗臨床試驗，港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今日（4日）於電台節目表示，整體進度良好，如果一切順利、疫苗安全有效，希望於11月在香港申請緊急註冊，12月可讓市民接種。

孔繁毅表示，臨床試驗計劃招募1,800人參與，現時已招募了1,300人，當中超過600人已接種一針或兩針疫苗，整體進度良好，希望9月中至月底有初步分析及數據，如果一切順利、疫苗安全有效，希望於11月申請緊急註冊，12月可讓市民接種。

【10:10】澳門疫情持續升温，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨日（3日）的24小時內新增68宗核酸陽性個案，自6月18日起累計共錄得852宗；新增個案中47宗是社區發現，21宗是在管控中發現。

截至今日（3日）早上8時止，通過流行病學調查共跟進11,915人，其中密切接觸者為2,021人。

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