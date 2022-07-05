疫情．最新｜變種BA.4/5病毒傳播快 專家指勢成主流
撰文：王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 歐陽德浩 黃金棋 黃煦緻 江麗盈 陳栢麟 馬煒傑
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本港疫情持續，昨日（4日）新增1,645宗本地感染個案，並有196宗輸入個案，料打風因素而滯後情況日內將反映出來。現時懷疑感染BA.4或BA.5的數目，佔每天個案總數約1%或少於1%，不過衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，BA.4或BA.5的傳播力很快，相信或有機會成為主流病毒。
港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，BA.4/5變種病毒逐漸成爲主流，若周邊地區流行的病毒株與本港相同，加上輸入個案重症比率低，有空間調整入境人士爲三天酒店檢疫加四天居家隔離。
昨日疫情總覽：
疫情．最新｜新增1841宗感染個案 196宗輸入個案 600宗學校呈報
▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼
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▼6月23日 消費券第二期接受轉會申請▼
▼2021年11月20日，市民到蓮塘口岸圍欄與深圳親友隔河相見▼
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通關｜何栢良料變種BA.5成主流 三個條件下可放寬入境檢疫至3+4張竹君：BA.4/5有機會成主流病毒但難一概而論 現僅佔個案約1%增1841宗確診 學校呈報600個案 馬頭涌官立小學2學生染BA.4/5第二代疫苗｜逾600人打針僅現發燒等副作用 孔繁毅：冀12月開打通關｜深圳檢疫房間增半至每日2000間 盧寵茂盼港疫情七夕前受控
▼7月3日起強制檢測公告▼
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強制檢測｜43處地點 觀塘廣場譚仔、荃新天地唐宮小聚上榜封區｜黃大仙鳳德邨、葵涌葵康苑圍封強檢 預計明早解封確診大廈｜增1013幢上榜 包括九龍塘劍橋道洋房、畢架山一號三區23處污水呈陽性 涉海堤灣畔、珀麗灣等 政府派27萬套快測包
▼7月3日 香港故宮文化博物館開幕▼
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澳門驗出阿根廷急凍牛肚帶新冠病毒 食安中心揭同批次有進口香港澳門疫情｜多68人中招累計852宗 今起再展開三輪全民核酸檢測澳門疫情｜第4輪核酸檢測已採樣逾16萬人 流行學調查跟進1.2萬人食環署機場食物檢驗辦事處工人確診 辦事處今午暫時關閉消毒疫情｜觀塘為食火鍋爆疫 換氣量工作小組揭廚房、廁所抽氣扇故障食環署檢控大圍積富街食肆後巷露天清洗食具 記者視察驚見有老鼠
▼7月3日 大埔「林村河彩燈船巡遊匯演 」舉行▼
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