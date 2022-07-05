疫情．最新｜55地點強制檢測　東區大家樂大快活共3間上榜

確診個案重上二千宗，本港今日（5日）新增2268宗確診，包括183宗輸入，無新增死亡個案。三間老人院及四間殘疾人士院舍出現個案，學校呈報達321宗。英華書院爆疫來自6個班別的23名學生感染 其中4班別要停課。



昨日疫情總覽：

疫情．最新｜新增1841宗感染個案 196宗輸入個案 600宗學校呈報

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.41，仍然高於1 ，未來個案仍會增加。（港大醫學院圖片）

▼7月4日 澳門第四輪全民強制檢測▼



【23:58】澳門疫情嚴重，確診數字持續上升，昨日（4日）新增89宗陽性個案。第四輪全民檢測結束，新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，已累計71管混樣樣本呈陽性（即按機制最多可能有710人受感染），明日起將開展第五輪全民檢測。當局目前通過流行病學調查，正跟進13,010人。

此外，涉及第18群組的新葡京於傍晚被圍封，並列為最新的紅碼區，目前該群組有13人確診，涉多名工作人員。澳娛綜合度假股份有限公司回應指，將持續與衛生局及博監局保持緊密溝通，配合澳門政府的防疫指引。

▼7月5日強制檢測公告▼



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【23:04】本港新冠疫情肆虐，今日（5日）新增2,268宗確診，再度重上2,000宗水平。最新的確診大廈名單中，新增1,107幢大廈入榜，數目比昨日多94幢，繼續以沙田區為各區之首，共有106幢大廈上榜，當中沙田駿洋邨重災。

其次為東區及觀塘區，分別錄得100及97幢大廈，包括太古城9幢，以及康怡花園、德福花園、淘大花園等私人住宅上榜。此外，亦有7間酒店及8幢政府紀律部隊宿舍上榜。

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【22:40】醫務衞生局公布強制檢測公告，總共有5間食肆和50幢大廈上榜，指明期間及時段身處其中者，需於明日或後日（6日或7日）進行核酸檢測。

上榜的食肆中，大家樂鰂魚涌海景樓及海山樓地下和耀東商場分店都上榜，都涉及6月30日光顧的食客；另同日也有之後確診食客曾光顧鰂魚涌英皇大樓大快活；餘下兩間食肆為北角港運城聯盛宴和旺角黑布街南豐小廚雞煲火鍋。

47幢大廈因有患者居住而上榜，當中屯門5幢佔最多，涉富泰邨美泰樓、錦華花園B座、友愛邨愛曦樓、兆山苑椰景閣和大興邨興平樓。中產住宅有將軍澳海翩滙5座、馬鞍山星漣海1座、沙田帝堡城2座、大埔逸瓏灣8第1座、掃管笏OMAOMA2B座、荃灣萬景峯2座、東涌映灣園悅濤軒10座、大角咀維港灣9座、土瓜灣翔龍灣6座、九龍城天寰天海匯3座、牛池灣清水灣道8號和觀塘凱滙1座等。

港島則有10幢上榜，涉西灣河嘉亨灣1座、跑馬地鳳輝臺12號蔚雲閣和銅鑼灣浣紗街21號龍濤苑1座。

大埔宏福苑宏志閣、粉嶺碧湖花園2座和青衣綠悠雅苑1座則因污水樣本呈陽性而納入強制檢測。

【19:14】疫情持續導致藥物運送受影響，不少藥物亦出現短缺情況，有網民今日(5日)在社交媒體發文稱，其朋友最近到瑪麗醫院覆診，獲處方內地生產的止痛藥及胃藥，又稱「以後都唔會再開香港Panadol，全部開大陸藥。」



醫管局回覆查詢時表示，在特殊情況或當藥物出現未能預計的供應問題時，醫管局或需要從不同地區進口採購合約以外的藥物，以確保病人得到適切的藥物治療。

有網民在社交媒體發文稱，其朋友最近到瑪麗醫院覆診，獲處方內地止痛藥及胃藥。（網民Facebook 圖片）

【17:23】本港疫情持續在2000宗水平徘徊，醫務衞生局局長盧寵茂今日（5日）再就防疫發表網誌，指保護下一代生命健康是全社會責任，但可惜在香港，暫時未能為三歲以下幼童接種疫苗。盧透露，港府正與疫苗接種專家委員會積極研究，希望在不久將來可以為三歲以下幼童接種，為他們提供更好保護，而目前，香港必須堅持更精準疫情防控減少社區感染，萬萬不能躺平與病毒共存。

【17:06】大埔廣福邨廣智樓今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（6日）上午約11時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:55】張竹君表示，本地個案對上7日約2000宗，兩周前大約1000宗已翻一翻，現時個案上升，見到變異病毒株BA2.12.1及BA.4/5正上升，BA.4/5及BA2.12.1都有上升趨勢，整體比例較低，但外國經驗BA.4/5傳播性非常高，康復者亦有再次中招機會，呼籲市民保持警覺不要放鬆，注意健康及手部衞生，有不適盡早檢測。

【16:47】懷疑BA.4或BA.5個案共8宗：

-為食火鍋群組：多一宗確診及家人確診，累積共16宗食客個案及3宗緊密接觸者

-馬頭涌官小4C班個案應與6C班無關係，學生染BA.4/5，班內未有其他個案，6月30日最後上學無關連

【16:44】學校呈報321宗，多間學校有班別要停課，包括名校英華書院疑出現爆發。

-天主教慈幼會伍少梅中學：5A班共25學生，3學生中招，停課一周

-東華三院哲和鄭氏幼兒園：2學生在N1班中招，超過10%，停課一周

-屯門官立小學：6A班20人，3學生確診，停一周

-東莞工商總會張旺偉小學：6D班共26學生，3學生中招，停課一周

-香港教育工作者聯會黃楚標中學：5B班18學生，累積這2日有4人中招

-英華書院：較多學生感染，3A班5學生感染，共有30人。2E班29學生，5人中招。4C班21學生，3學生中招。2D班27學生有3學生感染，其他6個班級都有7人感染，其中2A班有2人中招，4班(3A、2E、4C、2D）要停課，共23學生感染分佈在10個班別。會做流行病學調查，會了解有無級別之間有無活動，了解為何多人感染。

【16:35】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（5日）新增2268宗確診，包括183宗輸入，無新增死亡個案。三間老人院及四間殘疾人士院舍出現個案，學校呈報達321宗。

▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



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▼6月23日 消費券第二期接受轉會申請▼



【10:58】澳門疫情持續，新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，澳門昨日新增89宗核酸陽性個案，自6月18日起累計個案增至941宗

【08:36】鳳德邨黛鳳樓解封，其間1853人接受檢測，當中發現9宗陽性檢測個案和2宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【07:16】葵涌葵康苑葵逸閣解封，行動中，828人接受檢測，當中發現一宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

021年11月20日，市民到蓮塘口岸圍欄與深圳親友隔河相見▼



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▼7月3日起強制檢測公告▼



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▼7月3日 香港故宮文化博物館開幕▼



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▼7月3日 大埔「林村河彩燈船巡遊匯演 」舉行▼

