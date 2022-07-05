疫情．直播｜英華書院疑爆疫逾16學生感染　4班別要停課

確診個案重上二千宗，本港今日（5日）新增2268宗確診，包括183宗輸入，無新增死亡個案。三間老人院及四間殘疾人士院舍出現個案，學校呈報達321宗。



本港疫情持續，昨日（4日）新增1,645宗本地感染個案，並有196宗輸入個案，料打風因素而滯後情況日內將反映出來。現時懷疑感染BA.4或BA.5的數目，佔每天個案總數約1%或少於1%，不過衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，BA.4或BA.5的傳播力很快，相信或有機會成為主流病毒。



港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，BA.4/5變種病毒逐漸成爲主流，若周邊地區流行的病毒株與本港相同，加上輸入個案重症比率低，有空間調整入境人士爲三天酒店檢疫加四天居家隔離。



昨日疫情總覽：

疫情．最新｜新增1841宗感染個案 196宗輸入個案 600宗學校呈報

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.41，仍然高於1 ，未來個案仍會增加。（港大醫學院圖片）

▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



+ 1

▼6月23日 消費券第二期接受轉會申請▼



【16:44】學校呈報321宗，多間學校有班別要停課，包括名校英華書院疑出現爆發。

-天主教慈幼會伍少梅中學：5A班共25學生，3學生中招，停課一周

-東華三院哲和鄭氏幼兒園：2學生在N1班中招，超過10%，停課一周

-屯門官立小學：6A班20人，3學生確診，停一周

-東莞工商總會張旺偉小學：6D班共26學生，3學生中招，停課一周

-香港教育工作者聯會黃楚標中學：5B班18學生，累積這2日有4人中招

-英華書院：較多學生感染，3A班5學生感染，共有30人。2E班29學生，5人中招。4C班21學生，3學生中招。2D班27學生有3學生感染，其他班級都有人感染，4班(3A、2E、4C、2D）要停課，會做流行病學調查，會了解有無級別之間有無活動，了解為何多人感染。

【16:35】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（5日）新增2268宗確診，包括183宗輸入，無新增死亡個案。三間老人院及四間殘疾人士院舍出現個案，學校呈報達321宗。

【10:58】澳門疫情持續，新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，澳門昨日新增89宗核酸陽性個案，自6月18日起累計個案增至941宗

【08:36】鳳德邨黛鳳樓解封，其間1853人接受檢測，當中發現9宗陽性檢測個案和2宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【07:16】葵涌葵康苑葵逸閣解封，行動中，828人接受檢測，當中發現一宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

021年11月20日，市民到蓮塘口岸圍欄與深圳親友隔河相見▼



+ 18

▼7月3日起強制檢測公告▼



+ 10

▼7月3日 香港故宮文化博物館開幕▼



+ 22

▼7月3日 大埔「林村河彩燈船巡遊匯演 」舉行▼

