夏日賞賞你｜7.14搶優惠　牛角海鮮餐減$800　6步申請旅發局帳戶

旅發局繼賞你遊、賞你住及賞你食後，再推出新一輪獎賞活動，推出約20萬份限量獎賞，最早搶領時間為7月14日，其後每相隔兩周分批推出，直至8月25日。不過，市民須在旅發局網站登記帳戶，每個帳號最多儲存3個獎賞，領取後不得刪除及改動，須在店舖兌換後，才可再領取新獎賞。下文將附有帳戶申請步驟教學。



至於獎賞方面低至25折，包括「牛角」原價1,084元的晚市2人海鮮套餐，只須271元便可享用；日本城單一消費滿100元即減75元等。惟獎賞數量有限，搶領完即止。



分四批推出約20萬份限量獎賞

旅發局表示，為慶祝特區成立25周年，「夏日同賞．就在香港」活動再推出新一輪獎賞活動，與旅遊、餐飲及零售業界攜手刺激本地消費。其中「夏日賞賞你」，將分四批推出共約20萬份「限量獎賞」，參與商戶共有192個，部份獎賞低至25折。

「限量獎賞」搶領日期為7月14日、7月28日、8月11日、8月25日，即每隔兩周、逢周四中午12時更新獎賞，每批名單約有47至50個參與商戶，各有數十份至數千份不等，視乎獎賞價值而定。

▼「夏日賞賞你」優惠名單▼



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低至25折 $18食炊公館原價$498中式套餐

獎賞涵蓋零售、餐飲及主題樂園，包括牛角日本燒肉專門店，原價1,084元的晚市2人特上燒肉海鮮套餐，以25折即271元享用；日本城單一消費滿100元即減75元；余仁生以19元購買原價739元的野生蟲草靈芝精華；海洋公園全日優惠套票以7折購買；炊公館原價498元的新派中式套餐，以18元享用等。

市民在實體店使用獎賞時，在付款前須通知收款員，以提供二維碼（右一）掃瞄，以使用獎賞。（歐陽德浩攝）

每個帳戶最多同時儲存3個獎賞 用完先可以再拎獎賞

市民須注意是，與早前的賞你遊、賞你住及賞你食不同，市民須在旅發局的網站申請帳戶，以便在獎賞推出當日搶領。每個手機號碼只可登記一個帳戶，每個帳戶最多同時儲存3個「限量獎賞」，領取後不得刪除及改動，須在商店兌換後騰出空位，才可領取新獎賞。而每款獎賞只可領取一次，使用期為領取日起計30日，因此早用早享受，用完立即領取下一個獎賞。

登入成功後僅30分鐘搶領 獎賞不可刪除

不過「限量獎賞」儲存後不得從帳戶刪除，因此每次揀選時須再三考慮，每次登入成功後有30分鐘時間搶領，若同時正在登入的人數過多，系統將轉入排隊頁面，並顯示等待時間。市民在實體店使用獎賞時，在付款前須通知收款員兌換獎賞，以提供二維碼掃瞄，以使用獎賞價付款。

帳戶登記︰按此獎賞詳情︰按此

旅發局夏日賞賞你爭奪方法。（旅發局提供）

獎賞可用消費券付款

此外，政府消費券將於8月7日派發，八達通最後一期的1,000元亦於近日派發，由於上述獎賞並非先付款後使用，因此若該批店舖支援消費券付款，市民屆時則可使用消費券付款。換言之，市民須先申請帳戶，其後在獎賞推出日領取，於30日內到商戶通知店員兌換獎賞，並掃瞄其二維碼及付款。

即日起亦可搶領其他精選獎賞

除了「夏日賞賞你」限量獎賞外，旅發局亦推出其他精選獎賞，不設領取上限，由超過100間商戶提供，即日起便可到旅發局網站領取獎賞，及到商戶兌換。

▼旅發局帳戶註冊流程▼



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6步完成註冊帳號

1） 市民須進入旅發局的網站，按右上角的「登入／註冊」，進入註冊頁面

2） 輸入手機電話號碼。

3） 勾選「我不是機器人」並通過認證。

4） 揀選驗證電話號碼的方式，默認為短訊。

5） 手機收到短訊後，輸入驗證號碼。

6） 輸入姓名、設定密碼，並勾選確認聲明，便可完成註冊。



旅發局︰未來其他活動考慮繼續用電子平台

旅發局表示，已為「夏日賞賞你」活動，預留約3,000萬元資助額，與景點及獲得「優質旅遊服務」認可的商戶合作，並以實報實銷的方式資助業界。而活動設有回收機制，即市民逾期未使用的獎賞將被收回，於稍後再作推出。旅發局總幹事程鼎一透露，「夏日賞賞你」由籌備至出台共約半年時間，未來其他活動將考慮使用該電子平台。