「12港人」李子賢認參與9.29金鐘暴動　曾用磚擊警頭部　下午判刑

12港人涉去年偷渡時於內地水域被截獲，其中任測量員的李子賢，在內地刑滿出獄返港，他今(5日)在區域法弓，承認於2019年參與在金鐘的暴動，並曾用磚頭打警員頭部4次，該警員有戴頭盔亦感頭暈。暫委法官鄭紀航把案押後至今午判刑，期間被告須繼續還柙。



被告李子賢，31歲，測量員，被控於2019年9月29日在金鐘道一帶，連同其他身份不明的人士參與暴動；並於同日在金鐘道太古廣場外襲擊警務人員6117。

案情指，事發當日大批人士在銅鑼灣崇光百貨外集結，並遊行至金鐘政府總部。下午4時許，示威者在政總外一帶聚集，有人向政總擲汽油彈及不同硬物，亦有人使用巨型橡筋作投射器向政總擲硬物，也有人使用鐳射光照向警方的拍攝鏡頭。期間警方發多次警告，不時發射水炮車液體及催淚彈，但示威者仍繼續進行暴動。

警員欲制服李時遇襲

警方及後進行拘捕行動，警員6117從樂禮街衝出時，見到被告向迎面跑來，便接面身份及捉著被告的右手但被掙脫。警員隨即再伸手捉住被告，卻遭被告用磚頭連打4次，被告最終被制服拘捕。由於警員受襲時有戴頭盔，故只感到輕微頭暈，事後未有求醫。

案件編號：DCCC 294/ 2020

2019年9月29日，大批示威者在政總外與警方對峙，並有多人被捕。(詳看下圖)