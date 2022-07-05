英華書院爆疫近兩日錄23宗確診　10班有學生中招　4班須停課一周

本港疫情持續，本港今日（5日）新增2,268宗，確診數字再次上升。當局今日錄得321宗涉及學校呈報個案，共涉243間學校，包括60間幼稚園及幼兒中心、98間小學、82間中學及3間特殊學校，共有268名學生及53名教職員確診。而過去七日共106間學校呈報2宗或以上個案。



位於長沙灣的直資名校英華書院出現大爆發，該校近兩日累計共錄得23宗確診，衞生防護中心指，該校共有10班有學生確診，其中16名染疫學生集中來自4班，包括3A及2E班各有5學生中招；4C班及2D班亦各有3學生染疫，該4班需要停課一周。中心表示，現正調查有關班別，是否涉及跨班別的聚集活動，正了解傳播途徑。現時其他班別個案亦較為零散，暫不需全校停課。



英華書院學生日前於校內唱反修例歌曲以及叫口號。（Google地圖截圖）

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有6間學校過去7日呈報2宗或以上個案，因此需要停課，包括：

．英華書院：3A班5學生中招，該班共30名學生；2E班5學生中招，該班共29名學生；4C班3學生中招，該班共21名學生；2D班3學生中招，該班共27名學生。其餘7宗個案分佈於6個班別，其中2A班亦有兩人確診。

．天主教慈幼會伍少梅中學：5A班有3學生中招，該班共25名學生。

．東華三院捷和鄭氏幼兒園：N1班有2學生中招。

．屯門官立小學：6A班共3學生中招，該班共20名學生。

．東莞工商總會張煌偉小學：6D班共3學生中招，該班共26名學生。

．香港教育工作者聯會黃楚標中學：5B班累積兩日有4人中招，該班共18名學生。

張竹君指出，英華書院近兩日累計23宗確診個案，除有多人確診的4個班別外，其餘7人涉及6個班別，正了解有關班別是否涉及其他活動。由於當局今早才知悉英華書院的呈報個案，當局會做流行病學調查，正了解傳播途徑，包括調查有關班別是否涉及大型跨班別活動，學生座位，以及涉事班別是否同層等。

英華累計多達10班出現確診個案，被問到為何不考慮安排全校停課，張竹君認為，學校師生每日快測可阻止個案在學校蔓延，現行措施經過一段時間皆見成效，加上快測的速度夠快，能即時知道結果，相反核酸檢測的結果需時，學生「唔知返唔返學好。」

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