九龍城街市重置公園惹關注　市建局稱持份者冀近原址　兩地距50米

市建局早前宣布啟動重建九龍城「衙前圍道/賈炳達道」項目，當中不少問題引起團體或議員關注，包括是次重建佔用了原有的公家地、樓齡較少的樓宇亦被納入重建等。



市建局今日（5日）在傳媒聚會中回應指，有持份者認為，重置的選址須鄰近目前九龍城街市，而街市的總面積會亦較現時增加約8成，故需在鄰近覓得足夠土地重置，當中賈炳達道公園僅離50米，故較為合適。他們又指，若有樓宇只得20至30年樓齡，但重建後對整個地區的交通、綠化程度等有益處時，均會一併考慮。



▼5月27日 市建局公布啟動九龍城重建項目▼



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周松崗：重建後仍可舉辦潑水節等活動

有團體及立法會員議員指出，是次重建佔用了不少公家地，例如九龍城街市等設施，須重置到賈炳達道公園內。

市建局主席周松崗解釋指，政府早前已諮詢地區組織和商販等，有強烈意見認為重置選址須鄰近目前九龍城街市。新街市設計亦須符合政府部門多項要求，例如增加檔位面積、擴闊行人路等，故新街市總面積會較現時增加約8成，地盤佔地需約6,600平方米。

行政總監韋志成指，九龍城區呈3橫11直佈局，且街道密集，故除非日後拆樓後「封街」，否則難以重置。他說，留意到過去有人建議將街市重置在啟德道／沙浦道重建地盤，但該地盤離現址300多米，猶如「邊緣地方」，相反賈炳達道公園僅離50米，故較為合適，而日後公園的休憩空間將伸延至重建區。

周松崗亦提到，重建後將設市集廣場，往後可舉辦潑水節等傳統節慶活動。

左起：主席周松崗、行政總監韋志成。（王潔恩攝）

因對地區有裨益 樓齡26年同需重建

此外，有團體早前留意到，部份九龍城重建樓宇未滿40年，更有26年樓宇被納入重建範圍。周松崗指，重建主要考慮整個地區的裨益，若有樓宇只得20至30年樓齡，但重建後對整個地區的交通、綠化程度等有益處時，他們都會一併考慮。

韋志成亦指，九龍城區的舊樓地契大多註有「One house」（一所房屋），令重建後的高度受限制。他指，相關樓宇集中在今次重建區，故部份較新的樓宇亦被納入今次範圍，「如果我哋唔做嘅話，佢永遠都唔會有人重建。」韋透露，市建局曾考慮思考應否將「御門．前」拆卸重建，但最後決定暫時放棄。

▼2018年 市建局推港人首置項目煥然懿居▼



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首置盤需「量力而為」

另外，港人首置盤由前特首林鄭月娥推出，被問及新政府上場後，市建局會否推出其他首置盤。周松崗強調，市建區的角色是「市區更新」，並非負責執行政府的房屋政策，故稱在首置盤上要「量力而為」。

周又指，若市建局負責興建及發售首置盤，差不多每平方呎會蝕萬多元。他以重建大坑西邨為例，當中將提供2,000伙首置單位，而大坑西邨項目可「做得成」，正因項目不涉及收購舊樓，否則坦言市建局數年的現金將全數虧蝕，難以自負盈虧。

靠背壟道/浙江街項目重建後，可提供約2,500個單位，當中有1,000伙為公營房屋。不過，現時該址仍有多個合作社未解散，發展遇挑戰。（資料圖片／梁鵬威攝）

重建公務員合作社遇挑戰 將釐清權益問題

市建局在2020年啟動兩個重建公務員建屋合作社試點項目，其中在盛德街項目，周松崗稱截至今年5月底，已有97%業主接納收購建議，收購支出逾36億元。

而另一個靠背壟道項目，則涉及28個合作社，其中有9個合作社仍未解散。周松崗指，當盛德街項目公布收購方案後，其中一個未解散的合作社已在5月取得《取消註冊令》。他說，為解決未解散的合作社，他們會與政府聯絡，釐清未散社社員的業權權益問題。