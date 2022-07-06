會計師公會指申請破欠基金文件不齊易延誤　宜先找人事或財務部

新冠肺炎疫情持續逾兩年，百業受創，餐飲業更是重災區。近日亞太餐飲（控股）有限公司旗下食肆突然結業，拖欠逾百名員工薪金、代通知金等款項，涉款逾500萬元。按現時勞工保障，若僱主無力還債，員工可就欠薪、代通知金等向破產欠薪保障基金（破欠基金）申請特惠款項。



香港會計師公會重組及破產管理專項學會執行委員會指出，員工申請破欠基金後，當局要進行查核，如遇資料不齊全、或無法查核，便會拖延整個申請。該執行委員會副主席周偉成建議，員工如需申請破欠基金，宜先聯絡公司財務部及人事部的同事，「佢哋會有足夠資料畀佢哋（其他員工）去做申請，我去到現場都係搵呢兩個人先。」



破欠基金特惠款項逾20年未調整 有上調必要

立法會上月已通過決議案，上調破欠基金各項特惠款項上限，員工理應受惠，惟申請需時的問題仍未解決，除了議員及勞工界提出批評，審計署更曾發表報告指破欠基金發放特惠款項的時間大落後。

香港會計師公會重組及破產管理專項學會執行委員會主席楊文安表示，對今次的上調表示歡迎。他引述破欠基金委員會的周年報告，指2018/19年度只有44%的申請人獲發的特惠款項，可全數涵蓋他們原本應得款項，反映逾半人的申索金額超出特惠款項上限，故有上調必要。

申請需查核 文件不齊或令申請出現延誤

上調特惠款項上限，理應惠及員工，不過破欠基金申請需時的問題，仍然為議員及勞工界詬病。楊文安提到，當局曾提及在收齊所需文件的前提下，員工申請的特惠款項可在兩至七星期內發放，「問題出現喺幾時收齊需要嘅嘢。」他續指，若員工文件不齊全，當局在查核申索時，便會出現「甩漏，出現延誤」。

入稟法庭提交清盤呈請或成另一門檻

該執行委員會副主席周偉成亦補充指，若然文件齊全，他見過一些個案在兩至六星期已獲發特惠款項，但若員工文件不齊，當局或需要從其他途徑搜證，去查核員工的申索，重組相關資料需要時間。

周偉成表示，現時申請破欠基金需要向入稟法庭提交清盤呈請，很多時如無其他債權人入稟，就要靠員工自行入稟，若然員工無能力聘用律師，很多時就需要申請法援，相關申請也需時約四至六星期。

他建議員工如需申請破欠基金，宜先聯絡公司財務部及人事部的同事，因他們會找到公司的糧單、入職紀錄、僱傭合約、年假紀錄等文件，「佢哋會有足夠資料畀佢哋（其他員工）去做申請，我去到現場都係搵呢兩個人先。」

+ 1

亞太餐飲員工申破欠基金 或要待有臨時清盤人才能處理

就近日亞太餐飲（控股）有限公司旗下食肆突然結業，拖欠逾百名員工薪金、代通知金等款項，楊文安指，該公司現時暫無清盤人，即使員工向破欠基金提交申請，亦未必有公司文件供當局查核，預料或要等到有臨時清盤人才可取得文件處理。

促當局訂立拯救企業條例 「起碼有機會救公司」

楊文安續提到，多地已有的拯救企業條例，在香港討論逾20年仍未訂立，「做到嘅，可以做重組，起碼有機會救公司。」由於涉及的企業未必有資金支付員工欠薪，該會亦曾建議政府考慮透過破欠基金支付員工欠薪。他認為欠缺拯救企業條例是影響香港商業發展的原因之一，希望政府未來可重新考慮訂立相關條例。

+ 2

6月起破欠基金特惠款項上限上調

破產欠薪保障基金屬現行勞工福利保障，各項特惠款項上限維持逾20年，直至上月，立法會通過相關決議案，提升各項特惠款項的上限，包括：欠薪的特惠款項由36,000元增至80,000元；代通知金款額也由22,500元調升至45,000元；遣散費則由首5萬元及餘額的一半，調升至首10萬元及餘額的一半；未放年假及法定假日薪酬，則由10,500元調升至26,000元。相關修訂亦已於上月17日刊憲生效。

破欠基金各特惠款項上調。（立法會文件）

前勞工處長孫玉菡曾稱會加快及簡化流程

新任勞福局局長孫玉菡去年仍為勞工處處長時，曾在電台節目中承認審計報告指出的問題，並稱會想辦法加快及簡化處理流程，其中包括考慮直接外聘法律服務，處理向法庭提交清盤呈請；另外，他亦曾提及，只涉欠薪的個案可考慮只根據申請人提供的資料處理，於2至3個月內完成申請。