疫情．最新｜創科及工業局政務助理初確診　局長孫東核酸陰性

本港今日（5日）新增2815宗確診個案，包括143宗輸入，無新增死亡個案。學校呈報239宗。醫管局表示近日每日入院個案逾百宗，留院患者較6月初時倍增，由約400人增至現時約830人，擔心疫情比之前嚴重。



本港新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（5日）公布新增2,268宗確診個案，事隔兩日後重上2,000宗水平。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，本港兩周前大約每日新增1,000宗個案：「其實已經翻咗一翻，現時個案上升緊」，她呼籲市民保持警覺勿放鬆。



醫務衞生局局長盧寵茂昨日再就防疫發表網誌，指保護下一代生命健康是全社會責任，港府正與疫苗接種專家委員會積極研究，希望在不久將來可以為3歲以下幼童接種，為他們提供更好保護，而目前，香港必須堅持更精準疫情防控減少社區感染，萬萬不能躺平與病毒共存。



昨日疫情總覽：

【22:35】創新科技及工業局今晚公布，局長辦公室政務助理初步確診2019冠狀病毒病，他主要在辦公室工作，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，今日曾到辦公室上班。局長孫東教授已接受核酸檢測，結果為陰性。

【20:14】醫務衞生局公布，在截至7月3日午夜的過去一星期，衞生署接獲一宗涉及3至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，個案涉及一名8歲女童，她在接種復必泰疫苗後12日內出現胸痛，情況穩定。

同期衞生署接獲兩宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及兩名分別38歲（本身有長期病患）及86歲男子，署方稱沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。期內沒有醫院管理局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

食安中心驗出一批台灣口芒果，表面呈新冠毒菌；圖非涉事芒果（資料圖片）

【20:07】有台灣進口芒果樣本在澳門驗出2019冠狀病毒病病毒，食物環境衞生署食物安全中心公布，今日收到衞生署的檢測報告，指一個台灣進口芒果表面樣本檢測呈陽性。

食安中心表示，因應近日澳門的相關檢測結果，中心加強檢測，其間扣檢一批33箱（共重約二百公斤）由台灣進口的芒果，並抽取九個樣本進行檢測，化驗結果顯示一個芒果表面樣本對病毒檢測呈陽性。得悉檢測結果後，中心已即時指示有關分銷商將受影響產品停售及下架，並將涉事批次的芒果全部銷毀；中心亦已派員巡查有關倉庫，要求負責人進行徹底清潔和消毒。

【17:00】大圍豐盛苑華盛閣今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（7日）上午約11時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:59】關慧敏表不，雖然醫管局在疫情之下，當反彈時，已做了不同準備，但希望市民不要掉以輕心，未打齊針市民要盡快打針，並要定時做檢測，確診可預約到指定診所睇醫生，會為合適病人處方新冠口服藥以減重症機會。好似第五波情況，公院如要收大量確診病人，會對服務造成好大壓力，故服務可能要因此調整，例如非緊急服務如入院檢查、手術都有機會要暫停，故希望各位市民留意現時疫情情況，並要小心。

【16:57】新增19宗BA.2.12.1個案，包括3宗有流行病關個案，當中16宗本地暫無源頭。懷疑BA.4或BA.5個案22宗，其中10宗屬其家人或有關連，包括兩宗為食火鍋的2名員工，8宗是之前個案的家人或同座大廈個案，另有7宗暫無源頭。

張竹君表示，見到BA.4比例逐漸上升，6月21日比例係是0％，本地個案現接近1％，明顯見到傳播性比較高，擔心會有再次感染情況，會緊密觀察，市民都要密切留意，如有不適要盡快檢測，有時在家做快測見陽性以為沒有特別，不適不能單靠快測，要看醫生及做正式核酸檢測比較穩陣。

【16:49】有96間學校過去7天有2宗或以上個案，以下幾間學校個別班級出現集體爆發，建議出現群組班別停課一星期：

-特殊學校明愛樂勤學校：愛班只有4學生，位於元朗，其中1人感染，因為4人都是緊密接觸者，愛班停課一星期

-五旬節靳茂生小學：位於北區，4D班有25人，其中18人返面授課，7人網課，累計有3學生在4D班感染，此班要停課一周

-何明華會督銀禧中學：5A班有23學生，有3學生今日呈報陽性，停課一周

-中華基督教會燕京書院：5C班有20學生，累計3學生確診，要停課一星期

-昨日公佈爆疫的英華書院：今日有一名感染學生的家人確診，暫再未有其他學生感染，暫時觀察情況。傳播途徑或是食飯時間，在飯堂食飯，有時比較多人，會離開飯堂出去少少的地方食飯，這些地方可能有其他人在附近，或引致傳播。

【16:40】醫院管理局總行政經理關慧敏表不，過去一個月，不論留醫或每日新增確診病人，都見到趨勢上升，5月初時，每日新增入院人數都不算低，大約每日都有70至80人左右，隨疫情慢慢轉和，到6月頭，新增確診人數回落至每日30至40，但在過去數周，特別是在本周，每日新增確診入院人數過百，很關注情況。

另外，6月頭時，入院人數約400，但現在有約830名確診病人留醫，增約一倍，亦見到危殆、嚴重病人由平均之前20人，近幾日上升至30人左右，故擔心疫情比之前嚴重。

【16:35】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（5日）新增2815宗確診個案，包括143宗輸入，無新增死亡個案。

【14:27】澳門昨日（5日）24小時內新增146例核酸陽性個案，當中第四輪全民核酸陽性個案48宗，管控區個案中發現39宗，黃碼、清潔、保安、物管等重點人群發現59宗；自6月18日起累計共1,087例。 截至今日（6日）早上8時，通過流行病學調查共跟進14,188人，其中核心密切接觸者2,370人，非核心密切接觸（即共同軌跡人士）8,916人，次密切接觸者767人，一般接觸者332人，陪同人員716人。

【14:19】第五波疫情下，政府會向食肆、大廈發出強制檢測公告。醫務衞生局局長盧寵茂今日（6日）以書面回覆議員質詢時提到，截至6月25日，當局向六間餐飲處所，發出27張定額罰款告票及69張強制檢測令，其中一度出現群組爆發的中環蘭桂坊酒吧Zentral，涉及19張定額罰款告票，即被罰19萬元，佔了七成告票。

強制檢測的食肆（政府文件）

【14:08】第五波疫情下失業率一度上升，政府早前推出一萬元的臨時失業支援計劃。勞工及福利局局長孫玉菡今日（6日）以書面回覆議員質詢時提到，計劃共收到約47萬宗申請，截至6月24日，共批出約34.2萬宗，12.8萬宗則被拒，即大約27.2%的申請不成功。在被拒的申請中，局方列明六大拒絕原因，當中有約5.2萬宗的申請，其資料未能證明符合申請資格，包括無法證明於指定場所工作、沒有提供離職或停職證明等。

申請被拒的原因（政府文件）

【13:34】行政長官李家超今早（6日）出席上任後首場立法會答問會，談到抗疫方針時強調「不同意躺平」，認為不能讓確診個案任意上升。被問到與内地通關安排，李家超稱要達成任何有效建議在乎互信，要將對方問題看成自己問題，做到風險可控可追，透露會與內地探討「中途方案」。

【08:05】大埔廣福邨廣智樓(6日)今早完成圍封強檢，共有約1990人接受了檢測，當中共發現四宗陽性檢測個案和三宗檢測結果不確定個案。

▼7月4日 澳門第四輪全民強制檢測▼



▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



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▼7月3日起強制檢測公告▼

