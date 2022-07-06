疫情．最新｜澳門確診破千　新增146宗陽性　累計1087宗病例

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（5日）公布新增2,268宗確診個案，事隔兩日後重上2,000宗水平。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，本港兩周前大約每日新增1,000宗個案：「其實已經翻咗一翻，現時個案上升緊」，她呼籲市民保持警覺勿放鬆。



醫務衞生局局長盧寵茂昨日再就防疫發表網誌，指保護下一代生命健康是全社會責任，港府正與疫苗接種專家委員會積極研究，希望在不久將來可以為3歲以下幼童接種，為他們提供更好保護，而目前，香港必須堅持更精準疫情防控減少社區感染，萬萬不能躺平與病毒共存。



昨日疫情總覽：

【14:27】澳門昨日（5日）24小時內新增146例核酸陽性個案，當中第四輪全民核酸陽性個案48宗，管控區個案中發現39宗，黃碼、清潔、保安、物管等重點人群發現59宗；自6月18日起累計共1,087例。 截至今日（6日）早上8時，通過流行病學調查共跟進14,188人，其中核心密切接觸者2,370人，非核心密切接觸（即共同軌跡人士）8,916人，次密切接觸者767人，一般接觸者332人，陪同人員716人。

【14:19】第五波疫情下，政府會向食肆、大廈發出強制檢測公告。醫務衞生局局長盧寵茂今日（6日）以書面回覆議員質詢時提到，截至6月25日，當局向六間餐飲處所，發出27張定額罰款告票及69張強制檢測令，其中一度出現群組爆發的中環蘭桂坊酒吧Zentral，涉及19張定額罰款告票，即被罰19萬元，佔了七成告票。

強制檢測的食肆（政府文件）

【14:08】第五波疫情下失業率一度上升，政府早前推出一萬元的臨時失業支援計劃。勞工及福利局局長孫玉菡今日（6日）以書面回覆議員質詢時提到，計劃共收到約47萬宗申請，截至6月24日，共批出約34.2萬宗，12.8萬宗則被拒，即大約27.2%的申請不成功。在被拒的申請中，局方列明六大拒絕原因，當中有約5.2萬宗的申請，其資料未能證明符合申請資格，包括無法證明於指定場所工作、沒有提供離職或停職證明等。

申請被拒的原因（政府文件）

【13:34】行政長官李家超今早（6日）出席上任後首場立法會答問會，談到抗疫方針時強調「不同意躺平」，認為不能讓確診個案任意上升。被問到與内地通關安排，李家超稱要達成任何有效建議在乎互信，要將對方問題看成自己問題，做到風險可控可追，透露會與內地探討「中途方案」。

【08:05】大埔廣福邨廣智樓(6日)今早完成圍封強檢，共有約1990人接受了檢測，當中共發現四宗陽性檢測個案和三宗檢測結果不確定個案。

▼7月4日 澳門第四輪全民強制檢測▼



▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



+ 1

▼7月3日起強制檢測公告▼

