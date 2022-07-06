疫情．最新｜確診個案兩周倍升　政府研為3歲以下幼童打疫苗

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（5日）公布新增2,268宗確診個案，事隔兩日後重上2,000宗水平。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，本港兩周前大約每日新增1,000宗個案：「其實已經翻咗一翻，現時個案上升緊」，她呼籲市民保持警覺勿放鬆。



醫務衞生局局長盧寵茂昨日再就防疫發表網誌，指保護下一代生命健康是全社會責任，港府正與疫苗接種專家委員會積極研究，希望在不久將來可以為3歲以下幼童接種，為他們提供更好保護，而目前，香港必須堅持更精準疫情防控減少社區感染，萬萬不能躺平與病毒共存。



昨日疫情總覽：

【08:05】大埔廣福邨廣智樓(6日)今早完成圍封強檢，共有約1990人接受了檢測，當中共發現四宗陽性檢測個案和三宗檢測結果不確定個案。

▼7月4日 澳門第四輪全民強制檢測▼



▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



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▼7月3日起強制檢測公告▼

