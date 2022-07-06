疫情．最新｜確診個案雨周倍升 政府研為3歲以下幼童打疫苗
撰文：黃偉倫 黃煦緻 江麗盈 陳栢麟 馬煒傑 何瑞芬 林澤鋒 鄭嘉惠 林穎嫺 王潔恩 孔繁栩
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本港新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（5日）公布新增2,268宗確診個案，事隔兩日後重上2,000宗水平。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，本港兩周前大約每日新增1,000宗個案：「其實已經翻咗一翻，現時個案上升緊」，她呼籲市民保持警覺勿放鬆。
醫務衞生局局長盧寵茂昨日再就防疫發表網誌，指保護下一代生命健康是全社會責任，港府正與疫苗接種專家委員會積極研究，希望在不久將來可以為3歲以下幼童接種，為他們提供更好保護，而目前，香港必須堅持更精準疫情防控減少社區感染，萬萬不能躺平與病毒共存。
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