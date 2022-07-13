疫情反彈莫鬆懈　共同堅守防疫線

「第六波疫情是否爆發在即？」、「我們是否已進入第六波疫情了？」……不但從平日「430」疫情記者會上聽到記者類似提問，就連身邊親朋都憂憂的向我問起，令我不禁想起陶淵明的一句「值歡無復娛，每每多憂慮。」

誠然，第五波疫情至今，已歷時逾半年時間，長時間抗疫令人身心疲憊、誠惶誠恐，多憂慮、疑惑是可以理解的。我們處於第幾波疫情並不重要，重要的是抗疫心態，面對疫情反彈，我們更應半步不讓，不能掉以輕心，萬萬不能躺平與病毒共存，大家要一起堅守防疫線！

撰文：醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生



疫情出現反彈，處於第五波疫情的延伸，過去一個月無論留醫或每日新增確診病人，相比六月初均上升超過一倍；情況嚴重或危殆的病人數目亦呈顯著上升趨勢，可見疫情越趨緊張。回望第五波疫情最嚴峻時，確診病人數字呈幾何級上升，為本港公共醫療系統帶來巨大挑戰。但我們累積了寶貴經驗，用新思維、新方法完善現有系統，醫院管理局（醫管局）一直未敢鬆懈，為疫情反彈積極作不同準備。

疫情持續惡化，醫管局一直監察疫情發展。現時有約1,000名確診病人在公立醫院留醫，對公立醫院運作及服務已構成影響。雖然公立醫院已預備人手及病床接收病人，但無可避免有一些非緊急服務需要暫停。為了抽調人手及病床去抗疫，部分聯網已開始減少非緊急手術及日間服務。假若疫情持續惡化，我們預計將會有更多非緊急服務受影響，部分相關病人入院接受治療的安排都可能無可避免需要暫停。因此醫管局再次呼籲大家，絕對不能對疫情鬆懈，要時刻保持最高警惕。

過去一個月無論留醫或每日新增確診病人，相比六月初均上升超過一倍，醫管局會密切監察病床使用情況，若有需要會重啟新冠治療中心（亞博館）及定點醫院接收新冠病人。

醫管局會密切監察病床使用情況，若有需要，便會重啟新冠治療中心（亞博館）及定點醫院接收新冠病人。另外，醫管局亦已購入約1,000部高流量鼻導管氧氣機及充足抗病毒藥物等，為病人提供適切治療。

除了對內做好人手及病床的迅速調動，對外協調工作亦尤其重要。醫管局最近成立的緊急應變指揮中心，主要目的是將轄下七個聯網連成一體的功能增強，集合總辦事處和各聯網最高決策層，在遇到重大事故時，集中決策、指揮、調動和執行能力。指揮中心更可加強醫管局的對外協調和聯繫工作，一旦疫情惡化，可迅速與不同政府部門，例如衞生署及不同紀律部隊協調，支援公立醫院接收病人，大大提升醫管局的緊急應變能力。

面對疫情反彈，醫管局會繼續做好準備，務求做到迅速應對。同時，全社會必須一同努力。仍未完成疫苗接種的市民應盡快預約接種，確診病人若有不適，可預約指定診所，醫生會為合適病人處方新冠口服藥，減低出現重症的機會。抗疫必須倚賴市民齊心，才能阻止疫情惡化。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，五位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

