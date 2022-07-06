第五波疫情期逾500人因失業露宿街頭　社署︰提供適切福利支援

社會福利署建立的露宿者電腦資料系統顯示，2021/22年度露宿者有1,564人，數字上剛2020/21年度的1,580人略減，但仍較2019/20年度的1,423人多逾百人露宿。而在第五波疫情期間因失業而無力支付租金的露宿者人數約有548人。



另外，現時為露宿者而設的臨時宿位共有620個，綜合過去幾年的數據，露宿者人數大致持續上升，但臨時宿位的數量卻一直維持在相約水平，未有增加，而現時的620個更較2019/20年度的635個有所減少。



露宿者人數微跌 仍有逾1500人

勞福局今日向立法會提交書面回覆，當中提到社署建立的露宿者電腦資料系統顯示，2021/22年度露宿者有1,564人，數字上剛上一年度的1,580人略減。不過，數字仍較2019/20年度的1,423人，有多逾百人露宿，與2015/16年度的896人更是近乎翻倍。至於露宿原因，包括經濟困難、與家人或其他租客不和、失去原有住所等。

548名露宿者第五波疫情下失業無力交租

資料亦顯示，第五波疫情期間主要因失業以致無力支付租金的露宿者人數約548人，與第五波疫情前的登記人數約561人相若。

當局稱，社署資助的三隊露宿者綜合服務隊會進行外展探訪，為露宿者提供適切的社會福利支援及轉介服務，因應疫情的發展，社署與服務隊已達成共識，服務隊會留意服務需要及緊急援助金的使用情況，靈活處理撥款安排；而社署亦會在有需要時增加緊急援助金撥款。

疫情下，不少無家者於通州街露宿。(資料圖片)

露宿者人數升 惟臨時宿位未見增加

至於為露宿者而設的臨時宿位，共有620個，其中228個獲社署資助並由非政府機構營辦的宿位，截至2021年12月，平均入住率約為74%。另外，392個則為非政府機構自負盈虧提供的宿位。

綜合過去幾年的數據，露宿者人數大致持續上升，但臨時宿位的數量卻一直維持在相約水平，未有增加，而現時的620個更較2019/20年度的635個有所減少。

被問到會否增加資源，助露宿者早日脫離露宿生涯，當局指社署於2020-21年度增加資源，優化現有對露宿者的福利支援服務；社署亦會繼續密切留意露宿者的福利服務需要，與持份者及相關部門保持溝通和合作，為露宿者提供適切福利支援服務，協助他們脫離露宿生活。