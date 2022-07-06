洪水橋新發展區第二期將收地建幹道、污水廠　最快2030年入伙

洪水橋／厦村新發展區前年起分三期推展，土木工程拓展署及渠務署文件顯示，將會為第二期發展清理260公頃土地，以進行工地平整和興建基建設施，包括在港深西部公路旁興建主幹道、地區幹道和高架道路等，亦會興建每日處理量達9萬立方米的污水處理廠等。當局表示，將須收回部份私人土地，但未有透露收地範圍，當局最快會在今年第三季就擬建工程刊憲諮詢，行會授權收工後便會向立法會申請工程撥款，預料洪水橋／厦村新發展區第二期的主要人口能如期於2030年遷入。



最新文件顯示，洪水橋／厦村新發展區第二期發展範圍由流浮山鳳降村至屯門藍地青磚圍一帶，當中擬建房屋用地集中在元朗屏山石埗村以北、洪福邨旁邊，以及鄰近青磚圍、田心村一帶的土地。

260公頃土地將進行工地清理及平整

土拓署將會為約260公頃土地進行工地清理、平整和提供相關基礎設施，以待日後可作建屋、工商業樓宇等發展，以及建造擬議基礎設施工程，包括：

1. 在港深西部公路旁興建一條主要幹路（P1路）、6條連接P1路的地區幹路，以及區內道路，包括地面行車道、高架行車道、低於地面行車道及行車隧道，以貫通整個第二期發展

2. 興建行人路、單車徑、行人天橋、行人隧道、單車徑暨行人天橋及單車徑暨行人隧道，以方便市民出入新發展區

3. 興建車輛停泊處

4. 改建五柳路與青山公路—藍地段交界處及相關連接路

5. 重置現有五柳路港鐵屯馬線緊急救援入口

6. 改善現有廈村路和部分屏廈路，包括相關地面行車道

7. 進行相關路口/道路改善及隔音屏障建造工程

8. 建造污水收集系統、污水泵房以及淨水設施

9. 其他相關工程

洪水橋／厦村新發展區第二期發展工程平面圖。（文件截圖）

會活化現有田心明渠

另外，為興建主要幹路P1路，部份港鐵屯馬綫緊急救援入口及部份東籬徑須永久封閉，故擬建P1路的西面、現有休憩處及另一部份東籬徑將用作重置緊急救援入口，以維持屯門綫的運作，而休憩處將會在P1路的東面重置。

文件又提到，第二期發展亦會活化現有的田心明渠，將會利用草披提供綠化，並會美化景觀，從而促進生物多樣性和近水文化。工程亦會在河道旁加建行人路、單車徑，並會增設觀景平台、梯級等，以加強周邊地方的連繫及方便市民觀賞活化後的環境。

舊李屋村以西北面將興建洪水橋淨水設施

渠務署亦提到，建議在厦村路、舊李屋村以西北面的用地興建洪水橋淨水設施，佔地約5.2公頃，新建的污水處理廠處理量可達每日9萬立方米，並達二級以上的處理水平。當局將會拆除已停用的新圍初級污水處理廠，並會收回部份私人土地，以興建新污水處理廠。

土拓署指，根據顧問評估，須就擬建工地平整和相關基建設施，收會部份私人土地，同影響私人土地內的構築物將被清拆，但強調已盡量減少收回私人土地。當局預料最快今年第三季就擬建工程刊憲諮詢，在行會授權收地後，便會向立法會申請撥款展開上述工程，以爭取洪水橋／厦村新發展區第二期發展的主要人口能如期在2030年起遷入。