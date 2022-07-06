內地夫涉殺妻案　被告與妻常爭執　曾反斥對方同人瞓也不跟他瞓

內地丈夫到港探妻時，疑因買得太多生果和太少豬肉，和妻子爭執，期間涉殺死妻子。案件今（6日）在高等法院續審，控方播放被告被捕後，和警員的錄影會面。被告指妻子性格暴躁，兩人關係欠佳，經常為瑣事爭吵。在案發前，他按妻子吩咐購買生果，對方欲責備他「生果買咁多，豬肉就買啲啲」。兩人口角期間，被告反指妻子「同人地訓覺，我係你老公，都無得同你訓」。



指王上一任丈夫90多歲

持雙程證來港的被告肖春強(66歲)在錄影會面透露，他是廣東梅州興寧人，其妻子王鳳桂則是湖南人。他於1995年認識王，王當時在興寧一間由被告親戚開的髮廊工作，被告則替親戚看管該髮廊。王其後來港，並曾結婚，其90多歲丈夫已去世後。被告於2017年與王在港結婚。

王性格暴躁兼奄尖

被告稱他在港時，會居於王於牛頭角上邨常富樓單位。被告形容，王的性格暴躁，兩人關係欠佳，經常嘈交。其中一次，被告更和王爭吵至報警。被告又稱，因為王「奄尖」，兩人常為瑣事嘈交，他未有把東西放好，王便會不滿，二人便會因此而吵架。被告稱他經常遭王責罵，鄰居也知道。但他強調，兩人口角非為錢，他亦有給錢予王。

照吩咐買水果回家反被斥買太少肉

於2019年11月，被告再次來港。王吩咐他往買生果，但被告買生果回家後，王反斥他：「生果買咁多，豬肉就買啲啲。」又指責他浪費。兩人曾為此事爭吵，被告在口角期間，反斥王和他人「瞓覺」，並說：「你同人地瞓覺，我係你老公，都無得同你瞓，你同啲咁嘅人瞓。」

案發前被王罵是死剩種

案發前一晚，即11月13日，有4名王的朋友到其單位打麻雀。被告和王當時未有打牌，也沒有嘈交。惟四人於14日凌晨1時半離開後，王便鬧被告為「X街」，被告反問是什麼意思，王解釋說是「死剩種」。

被告肖春強，66歲。他被控於2019年11月14日，在港謀殺王鳳桂(55歲）。

案件明續。

案件編號：HCCC337/2020