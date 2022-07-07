最新疫情｜港府宣布暫緩航班熔斷機制　抵港者第3日多做一次檢測

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（6日）新增2,815宗確診個案，醫管局更指近日每日入院個案逾百宗，留院患者較6月初時倍增，直逼3,000宗。



昨日疫情總覽：

▼7月5日 觀塘為食火鍋爆全港首宗BA.4或BA.5▼



【12:19】政府表示，考慮到按社會成本效益採取精準抗疫措施的大原則，決定即日起暫緩個別航線「熔斷機制」，直至另行公告。目前正按機制停飛的航班亦可受惠重飛。另外，政府明日起會要求抵港人士於指定檢疫酒店檢疫時，在第三天進行多一次核酸檢測。

【11:48】澳門疫情持續，新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（7日）表示，昨日24小時內新增128宗陽性個案，包括紅碼區及醫學觀察酒店41例，屬於管控中發現；密切接觸者36例、全民核酸及重點人群發現的陽性38例、其他人群有13例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,215例。

【10:17】大圍豐盛苑華盛閣今早完成圍封強檢，其間1758人士接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



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▼7月3日起強制檢測公告▼



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▼7月5日 波斯富街／富明街新增光投射到行人▼

