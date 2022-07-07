疫情．最新｜單日新增逼近3000宗 第六波爆發在即？
撰文：王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 勞敏儀 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 江麗盈 陳栢麟 馬煒傑 何瑞芬
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本港新冠肺炎疫情持續，昨日（6日）新增2,815宗確診個案，醫管局更指近日每日入院個案逾百宗，留院患者較6月初時倍增，直逼3,000宗。
昨日疫情總覽：
▼7月5日 觀塘為食火鍋爆全港首宗BA.4或BA.5▼
▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼
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▼7月3日起強制檢測公告▼
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強制檢測｜增73處 包括跑馬地祥興咖啡室、灣仔上海三六九菜館何明華會督銀禧中學等4校各有一班爆疫停課 增22宗疑BA.4/5個案台灣進口芒果驗出新冠病毒 食安中心銷毀200公斤指示停售澳門疫情｜增146宗陽性、累計1087宗 第5輪全民檢測今展開近日入院人數增至逾百 留醫病人按月增一倍 醫管局憂影響服務童軍總會辦百人榮休宴涉違限聚令 2人撤控1守行為 官指規模不小蘭桂坊爆疫酒吧Zentral群組收19張告票 強制檢測令共44張麗港城、龍蟠苑、良景邨共8屋苑污水呈陽性 31.5萬人要快測
▼7月5日 波斯富街／富明街新增光投射到行人▼
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