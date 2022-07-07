疫情．最新｜張竹君：一至兩周後或升到六千宗　醫療服務有壓力

本港疫情惡化，確診個案持續上升，重上三千宗水平，本港今日（7日）新增3028宗確診個案，包括172宗輸入。新增一宗死亡個案。學校呈報201宗。



本港新冠肺炎疫情持續，昨日（6日）新增2,815宗確診個案，醫管局更指近日每日入院個案逾百宗，留院患者較6月初時倍增，直逼3,000宗。



昨日疫情總覽：

▼7月5日 觀塘為食火鍋爆全港首宗BA.4或BA.5▼



【17:07】大埔明雅苑明凱閣及觀塘德田邨德禮樓今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（8日）上午完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:00】疫情有反彈趨勢，政府今日（7日）表示，再在大埔、南區、元朗和九龍城四區的污水，驗出對病毒呈陽性，顯示有關地區的處所或有隱性患者，包括天水圍嘉湖山莊、土瓜灣樂民新村和薄扶林置富花園等。政府將會派發合共約28萬套快速測試套裝，供居民、清潔工和物業管理員工自行檢測。

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【16:00】張竹君表示，好難估確診數字情況，但據以往趨勢，如過去幾星期，用此速度上升，過多1、2周每日確診數字或到6000宗，對醫療服務會有壓力。

【16:54】張竹君表示，今日172宗輸入個案中，57%是機場樣本找到；90%在檢疫酒店或機場找到；10%是離開檢疫酒店後找到，但CT大部份都高，可能是復陽個案，未必有傳染性。今日為例不少個案是美國或英國回港，不排除當中有留學生。

張竹君表示預計過多兩星期確診數字會去到六千。右為關慧敏醫生。(馬煒傑攝)

【16:46】BA.2.12.1個案新增42宗，當中28宗本地暫無源頭，餘下14宗與其他個案相關個案。懷疑BA.4或者BA.5增17宗，其中有13宗與其他個案相關，2宗本地無源頭，及2人是緊密接觸者：

-居於梨木樹邨

-居於筲箕灣道箕灣高望大樓，一家3口確診

張竹君表示，總結BA.4或者BA.5似乎上升中，世衛最新數字見到BA.5全球取代緊其他病毒株，已在83國家找到，上星期百分比由37%增至52%，BA.4亦都有升，但無咁犀利，由11%升至12%。BA.2同BA.2.12.1下降趨勢，BA.2由16%降至9%，BA.2.12.1由19%降至11%：

張竹君稱，會緊密觀察香港情況，世衞指BA.5未有證據有特別嚴重病徵，但隨多數字多，入院數字、比例會隨個案增多，無論入院、入深切治療或死亡個案都有機會上升，所以大家要緊守防疫措施，有病徵要睇醫生，即使快測陰性，都要睇醫生做核酸檢測。

【16:40】學校呈報今日新增201宗，涉180 間學校，包括163名學生及38名教職員，80間學校在過去7天有2宗或以上個案，建議以下2間學校的個別班級停課一周：

1)香港仔迦南幼稚園（香港仔）：K3UKB有16名學生，當中2學生確診，這班停1星期

2)馬鞍山靈糧小學（ 利安邨）：6D班有29學生，當中有3人確診，要停課一周

【16:33】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（7日）新增3028宗確診個案，包括172宗輸入。新增一宗死亡個案。

【15:51】本港疫情持續，每日均有住宅大廈被納入強制檢測公告，南區民政事務處今（7日）聯同西區警區，在香港仔港泰閣進行執法行動，共檢查了約270名受檢人士的檢測報告，其中45名人士違反強制檢測公告。根據規例，違者即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。

【12:19】政府表示，考慮到按社會成本效益採取精準抗疫措施的大原則，決定即日起暫緩個別航線「熔斷機制」，直至另行公告。目前正按機制停飛的航班亦可受惠重飛。另外，政府明日起會要求抵港人士於指定檢疫酒店檢疫時，在第三天進行多一次核酸檢測。

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【11:48】澳門疫情持續，新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（7日）表示，昨日24小時內新增128宗陽性個案，包括紅碼區及醫學觀察酒店41例，屬於管控中發現；密切接觸者36例、全民核酸及重點人群發現的陽性38例、其他人群有13例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,215例。

【10:17】大圍豐盛苑華盛閣今早完成圍封強檢，其間1758人士接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



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▼7月3日起強制檢測公告▼



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▼7月5日 波斯富街／富明街新增光投射到行人▼

