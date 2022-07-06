擬設新直資學校開辦內地高考課程　蔡若蓮：為內地人才子女服務

考評局早前宣布放寬考試規則，2024年起容許中學文憑試（DSE）大部份科目可在內地應考。新升任教育局局長的蔡若蓮，今日（6日）回應立法會議員質詢時指，正研究在港增設開辦內地課程的學校，專收內地人才的子女，亦即日後的非本地高中課程將有或有內地高考的選項。

她續說，就讀非本地課程的學生雖然無須應考DSE，但仍應在中四修讀「公民與社會發展科」，強調所有學生均要自小學起，培育國家觀念。



蔡若蓮回應立法會議員質詢時指，正研究在非本地課程加入「內地課程」，專收內地人才的子女。（資料圖片）

選委界立法會議員黃元山問到，政府會否在直資學校接收大灣區學生。蔡若蓮回應指，「好鼓勵、好歡迎」大灣區發展，教育局正探討在港增設開辦內地課程的學校，「包括可能喺香港開一啲內地課程，即係專門開非本地課程，為呢啲內地人才或者家庭，佢哋嘅子女嘅教育需要服務嘅課程嘅學校」，冀能藉此進一步推進大灣區的融合。

此舉意味着，本港直資中學的高中課程，除可選擇開辦DSE、國際文憑（IB）、英國高考（GCE）、國際普通中學教育證書（IGCSE）等主要國際高中課程外，亦有有可能新增內地的普通高等學校招生全國統一考試（高考）。

教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

全港有1,125名學生於直資中學修讀非本地課程 中四須讀公民科

身兼教聯會副主席的教育界立法會議員朱國強則提出口頭質詢，問及無提供中文和DSE高中課程的公民科的非本地課程的資料等。

蔡若蓮則回應指，現時全港合共有80所直資學校，包括59所中學和21所小學，當中有17所直資中學額外在中五和中六提供非本地課程。根據2021/22學年9月份的數據，全港中學生人數為325,927人，當中有1,125人在直資中學修讀非本地課程，佔全港中學生人數0.35%。

她續指，現時所有直資學校學生均須修讀中文科，故所有同時開辦本地及非本地課程的直資學校，均須為修讀非本地課程的學生，提供中文為其核心語文科目；而就讀非本地課程的學生，都應在中四階段修讀DSE高中課程的公民科。

蔡若蓮又稱，在現行學校課程下，本地學校的學生，包括在直資學校修讀非本地課程的學生，自小學開始已於一個培育國家觀念、正面價值觀及態度的學習氛圍接受教育，而不少開辦非本地課程的直資學校，會與內地學校締結為「姊妹學校」，組織互訪活動，不少學校已計劃讓學生恢復參與內地考察活動，惟仍要視乎疫情發展及「通關」安排，才能確定是否能否成行。

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