男生擲汽油彈毀校門　報告指缺乏管教兼交損友　官判教導所助更生

青衣長康邨一中學於前年，先遭人用伸縮棍破壞玻璃校門，以及遭投擲汽油彈縱火，20歲男生經審訊後被裁定意圖或罔顧財產受損而縱火罪成立，案件今（7日）在區域法院判刑。辯方求情指，被告已有悔意，但他剛出來社會工作，收入不足以賠償被損校門約8.9萬港元的維修費。法官林偉權最後指縱火為嚴重罪行，但考慮到被告年紀尚輕，缺乏管教並誤交損友而犯案，認為阻嚇之餘亦要顧及其更生，判他入教導所。



被告關昊侃（20歲），被裁定1項有意圖縱火罪成，指其於2020年7月24日，用火損毀青衣樂善堂梁植偉紀念中學的花槽、牆壁及正門。同案原有另一名17歲男生，早前被裁定表證不成立獲釋。

辯方求情指，被告案發時為肇事學校的學生，現已離校工作，但所賺不多，未能賠償涉案損毀大門的維修費用。另外，被告在被捕後被還柙了2個月，已有反省，懲教報告亦指其已有悔意。

法官引述教導所報告指，被告缺乏管教，誤交損友，受他人影響犯案，適宜進入教導所接受全面訓練。法官續指，縱火為嚴重罪行，即使只是損毀財產，一般也要判囚數年，但判刑時亦不能漠視被告的更生需要。案件發生在社會動盪之時，被告有計劃地與另一人伙同犯案，但考慮到被告年紀尚輕，教導所既具懲罰性、阻嚇性，又能讓其從中學習更生，終判被告進入教導所。

案件編號：DCCC 291/ 2021