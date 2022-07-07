荃灣油麻磡路社會房屋動土　社協促政府增建社會房屋及公屋

香港社區組織協會營運的荃灣油麻磡路組合社會房屋項目，今午（7日）舉行動土儀式，房屋局局長何永賢出席主禮，一班劏房屋民也有到場，期望當局增加及加快興建社會房屋及公屋。

社協指出房屋問題嚴峻，促政府增加社會房屋至5萬間，公屋亦應每年提供至少3.5萬間。



香港社區組織協會營運的荃灣油麻磡路組合社會房屋項目今午（7日）舉行動土儀式。(江麗盈攝)

香港社區組織協會在2021年獲政府批准以短期租約形式，租用葵涌油麻磡路及昌榮路交界，佔地約4700平方米的閒置土地。

這項荃灣油麻磡路組合社會房屋項目，預計興建一幢四層高樓宇，提供約200個單位，包括196個一至兩人單位、四個家庭和無障礙單位，所有單位有獨立廚廁，料可供700人入住。

社協指，項目預計明年中旬落成，項目所在地前身為高鐵地盤，除了建屋，部份土地將規劃成共用休憩空間，期望區內市民及項目租戶互相認識，建立互相關懷的生活模式。社協此前已營運逾330個社會房屋單位及宿位。

社協稱，房屋問題嚴峻，籠屋、板間房及劏房居民逾20多萬，公屋平均輪候時間更達6.1年，促政府善用閒置土地，增加社會房屋至5萬間，公屋亦應每年提供至少3.5萬間。