DSE｜小妮子追夢整飛機　衝上雲霄邁工程師路：有時比男性有優勢

中學文憑試DSE本月20日放榜，不少過來人曾為前路迷惘，亦有人決定方向後勇往直前，港機（香港）兩名學員，雖然立下志向時間、起點不一樣，但他們最終也能完成「飛機夢」。港機（香港）女學員王晴曦一心進入航空業，於澳洲修畢學位課程後回港，入讀港機的飛機工程執照學員計劃，向工程師之路邁進；另一位男學員陳昊路途則較迂迴，現時已登成為二級飛機維修員。



港機（香港）表示，將於文憑試放榜日舉辦招聘活動，預計招聘至少160人，包括120名中學畢業生已可申請的見習飛機維修員，屆時會有基本面試及筆試，又指最重要有興趣、熱情，可能歷程較長，但見習飛機維修員都有機會成為工程師。



自小受電視劇影響 對航空業充滿興趣

於澳洲修讀航空學士學位課程的王晴曦直言，自小受電視劇影響，對航空業充滿興趣，因此於中五澳洲到亞德萊德升學，一心入讀航空業相關課程，於大學三年級回港放假時，參加了國泰一個工程實習生的項目，其中一個環節就是參觀港機，亦因而認清自己的興趣，畢業後選擇了港機的飛機工程執照學員計劃，現時尚欠最後一科考試就能完成。

體力上或較男性蝕底 身型嬌小也有好處：最重要係Teamwork

她分享道，最後「埋班」是負責翼部維修，感到工作有挑戰性：「幾開心可以處理機身，中意一啲會郁嘅野，加上曾與有10年經驗的前輩工作，對方都話有嘢未試過做。」對於女孩子任工程師，她直言，雖然工作環境以男同事佔大部分，但認為有時比起男性更有優勢，例如引擎檔風板，男同事體型上轉身較為困難，但因她較嬌小，就可以身體半蹲入去維修：「體力會較吃力，但大部分工作講求Teamwork（團隊合作）。」

課程入讀要求改 沒讀物理男生「飛機夢」失而復得：入學後要努力補底

現時是港機（香港）二級飛機維修員的陳昊，「飛機夢」則較為迂迴，由最初於中學文憑試取得五科合格成績、達到課程要求，滿心歡喜面試卻得知需要於中學有修讀過物理科的要求而報讀失敗，經過一年酒店前檯人員的工作經驗，他坦言發現自己的熱情及興趣不大，卻又機緣巧合地報讀同一課程，不同的是，當年已沒有物理科的要求。

他續指，認為課程取消了需要修讀物理科的要求並非降低準則，因入學後仍會安排「補底」課程，讓學員們得知物理理論，「唔會係咩都唔識」，亦可以給予機會，令於中學時段未認清自己想發展方向的人一次重新選擇的機會。

陳韻鈴（左一）為應屆畢業生提供應徵「貼士」，透露屆時會有筆試及基本面試。（陳栢麟攝）

港機聘約160名學員 讀畢薪金1.6萬起跳 中學畢業可應徵

港機（香港）人力資源經理（人才及合作夥伴）陳韻鈴表示，公司在DSE放榜日將於生產力促進局舉辦招聘活動，預計招聘至少160人，分別為120名完成中學文憑試或同等學歷即可報名的見習飛機維修員，以及40名需持有認可工程學士學位的飛機工程執照學員，完成課堂「埋班」後薪金分別有1.6萬及1.9萬。

成功「貼士」最重要是有熱情：打風炎夏都要開工

她補充，160人只是基本目標，只要合付資格都會考慮，又為有意應徵的應屆畢業生提供應考「貼士」，透露屆時會有筆試及基本面試，面試內容包括生活興趣、英文解釋工作手冊以了解理解能力等，又指可能歷程較長，但即使報讀見習飛機維修員都有機會成為工程師，強調最重要有興趣、熱情：「因為好天、打風、炎夏、落雨都要開工，有熱情好重要。」