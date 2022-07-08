疫情．最新｜巴基斯坦進口冷藏牛內臟包裝帶病毒　涉事批次全銷毀

本港周四（7日）新增3028宗確診個案，包括172宗輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君預計，據過去幾星期的趨勢，料未來1、2周後，確診數字或達到6,000宗。



昨日疫情總覽：

疫情．最新｜63個處所納強制檢測 涉旺角一品雞煲火鍋

【15:00】食物安全中心發言人表示，中心收到衞生署的檢測報告，指在預防性檢測中驗出一個進口冷藏牛內臟包裝樣本對2019冠狀病毒病病毒檢測結果呈陽性。食物安全中心指，早前從一批約330包（共重約13公噸）由巴基斯坦經海運進口的冷藏牛內臟抽取樣本進行檢測，化驗結果顯示一個外包裝樣本對病毒檢測呈陽性。該批牛內臟進口後一直存放於青衣一倉庫，沒有流出市面。得悉檢測結果後，中心派員巡查有關倉庫，要求負責人進行徹底清潔和消毒，亦已指令進口商將涉事批次的牛內臟全部銷毀。中心亦會加強對同類產品的檢測。

【12:08】本港疫情近日反彈，院舍亦出現確診個案。安老事務委員會委員李輝今日（8日）表示，政府近日向安老院舍業界發出不少指引，並加強跟進院舍通風、排污工作，不過暫時只流於文件上工作。她認為病毒不斷演變，不同階段應有不同應變措施：「不能一本通書睇到老。」



李輝又指，院舍員工在社區感染後，院友成為密切接觸者要撤離檢疫，不少需要「高度護理介入」如插喉及臥床長者，搬到亞博後如檢測結果陰性，又要搬回院舍。家人亦反映，擔心長者撤離檢疫情況，建議如院舍環境適合，可安排臥床長者原址隔離。

【12:04】本港近日疫情反彈，剛上任的醫務衞生局局長盧寵茂接受報章訪問時表示，本港疫情遠未到可放鬆的時候，強調絕不能與病毒共存，並會堅持動態清零的政策。至於通關方面，會盡量保障市民與內地有限度往來，但預期短時間內不會全面通關。

【11:28】政府昨日（7日）宣布暫緩航班熔斷機制，但要求抵港人士在檢疫第3日須接受核酸檢測。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（8日）認為，暫緩熔斷機制後不會增加確診輸入個案「走漏」流入社區，因新冠病毒潛伏期一般是三至七日，個別人士的潛伏期較長，抵港後不會立刻驗出陽性，與熔斷機制無關。

【10:55】澳門疫情持續，新型冠狀病毒感染應變協調中心今早（8日）表示，昨日24小時內新增88宗陽性個案，包括紅碼區及醫學觀察酒店31例，屬於管控中發現；密切接觸者13例、全民核酸及重點人群發現的陽性33例、其他人群有11例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,303例。

【10:00】政府昨日（7日）宣布暫緩航班熔斷機制，但要求抵港人士在檢疫第3日須接受核酸檢測。立法會議員江玉歡認為是好的改變，不過另一「頭痛」情況是檢疫酒店房間不足，現時預訂最快亦要8月中才有供應。她建議政府可在7至8月期間，開放隔離設施予回港人士作檢疫之用。她又認為，長遠而言本港應考慮回港不須檢疫，以吸引旅客及商務人士。

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【09:35】大埔明雅苑明凱閣完成圍封強檢，其間1 157人接受檢測，當中發現12宗陽性檢測個案和一宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【08:29】觀塘德田邨德禮樓今早完成圍封強檢，約920人接受了檢測，當中共發現一宗陽性檢測個案。

▼7月5日 觀塘為食火鍋爆全港首宗BA.4或BA.5▼



▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



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▼7月5日 波斯富街／富明街新增光投射到行人▼

