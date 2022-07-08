疫情．7.7｜再增加3000宗　盧寵茂：短期內無法全面通關與外遊

本港疫情持續，醫務衞生局局長盧寵茂今日（8日）出席疫情記者會時表示，昨日宣佈暫緩個別航班熔斷機制，並不表示放寬防疫措施，是用更精準抗疫做到外防輸入，強調從不考慮躺平。

今日新增2945宗確診，包括197宗輸入，多3宗死亡，學校呈報214宗。



昨日疫情總覽：

疫情．最新｜63個處所納強制檢測 涉旺角一品雞煲火鍋

攝氏零度並不是絕對零度，我哋嘅絕對零度其實是攝氏零下負273度，絕對零度其實係所有粒子無任何活動，亦無任何流量。用抗疫來講，如果要做到絕對零度，就是將所有生活、經濟完全靜止咗，這絕對唔係是香港作為國際城市嘅方向，但我哋要為自己訂出「零度」，向呢個方向，就係一個減數。 醫務衞生局局長盧寵茂以絕對零度比喻動態清零

▼7月8日 機場三跑啟用▼



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▼7月8日強制檢測公告▼



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【22:50】醫療衞生局公布最新強制檢測公告，總共有65處上榜。其中食肆有四間，包括尖沙咀圓方Mango Tree、九龍灣淘大商場牛角次男坊、將軍澳東港城意樂餐廳及九龍灣德福廣場上海姥姥。

▼月8日強制檢測公告詳情▼



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【22:18】本港疫情反彈，衞生防護中心今日（8日）更新確診大廈名單，新呈報1,726幢，不少大廈都集中在新界區，當中以沙田最多，分別有名城、迎海、御龍山等；將軍澳西貢則有MONTEREY、Savannah、日出康城Sea To Sky、The Pink Villa等。九龍區有九龍城半山壹號、油尖旺Grand Austin、利奧坊、擎天半島等。港島區有貝沙灣南灣、薄扶林花園、星街 1 號等。

新界區



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【20:40】本港疫情反彈，今日增2,945宗確診個案。政府將將向污水樣本陽性的區域，派發共30萬個快測包，涉及新界三個區域，供當地居民及相關員工自行檢測，包括沙田區水泉澳邨、葵青區翠怡花園、荃灣區豪景花園和浪翠園第一至四期等，共13個屋邨或屋苑。

1）沙田區 — 水泉澳邨及欣安邨

2）葵青區 — 長康邨、長青邨、翠怡花園、海欣花園

3）荃灣區 — 豪景花園、豪景花園依麗小築、麗都花園、浪翠園第一至四期、帝華軒、海雲軒及龍騰閣

【17:28】盧寵茂表示，檢疫酒店天數暫是未能畀到數字或定確，知道大家關心，政府希望循症抗疫、用數據說話，要找到那個防疫政策收最大效果、最少代價，作為醫生，治療病人都是如此考慮，有不同治療方向及藥物，會諗藥的治療效果、副作用，如藥物本身副作用大過效果，一定調較甚至停藥，如一隻藥用５日、７日效果都差不多，可能會選擇五日而非７日，這非表示酒店檢測是五日，只是比喻，而是一隻藥用幾多日，在醫學上做臨床研究，雙盲、對比研究，比較5日與7日的結果，無這些數據前不能貿然改變。

【17:14】何文田愛民邨昭民樓今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（9日）上午約11時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:10】盧寵茂表示，通關這兩個字，相信是上任後這一周，聽到最多，可以話「發夢都諗起佢」，通關定義是甚麼？要有合理期望，通關可以通外，可通內，要回到2020年以前、疫情發生前般方便？例如要拿著回鄉卡就返得？深圳住可來港上班，相信短時間內非合理期望，完全沒到檢疫通關不可能，國際都有難度。政府會在各方面考慮到，提升通關流量，做到更方便，檢疫措施會帶來不便，但保障市民生活健康、醫療系統，是重要元素，不論對國際、內地的關口做多點工作，令更多人過到關口回內地、國際流通。

過去一周做了一些工作，包括與內地傾，深圳隔離酒店提升，有方法阻止炒賣，將來分配方法會有改變，隔離酒店是由內地機構管理，希望頭透過溝通讓他們考慮香港市民需要， 深圳應急局有８類人士人民關懷，2000名額外，可以改善到，向通關方向，但徹底通關暫無可能。暫緩熔斷機制，調整檢疫酒店時間也是方向，提供國際聯通、與內地通關的政策。

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【17:04】BA.2.12.1個案：新增20宗懷疑個案，當中18宗本地暫無源頭，餘下2宗與其他個案相關個案。

懷疑BA.4或者BA.5：新增11宗，其中有6宗與其他個案相關，3宗本地無源頭，及2宗緊密接觸者。

三宗本地無源頭住址：

-皇后大道西翰林峰二座

-九龍順智園順龍閣

-海庭道富榮花園8座

【16:53】學校呈報214宗，涉191間學校，包括174名學生及38名教職員，107間學校在過去7天有2宗或以上個案，建議以下2間學校的個別班級停課一周：

-路德會協同中學： 4B班有30學生，3學生受感染，停課一周

-路德會梁鉅鏐小學：3學生染疫，停課一周

【16:49】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增增2945宗確診，包括197宗輸入，多3宗死亡，學校呈報214宗。

【16:44】盧寵茂表示，想向各位市民呼籲，現時疫情非常嚴峻，不是時候放鬆抗疫，每日確診個案仍上升，醫管局同事、醫護面對好大壓力、入院人數、重症人數正上升，入院6月初至今已雙倍，擔心不單止醫護要承擔好大責任、風險、出現重症死亡個案，更重要要預防醫護感染。

【16:42】盧寵茂表示，理解到暑假，好多年青學生想返來與家人團聚，他們假期有限度，非隨時可改，歡迎學生回港，考慮到各方因素後，數據顯示，檢疫及核酸檢測措施可有效找到感染個案，從而不會令個案變成社區傳播源頭，故決定取消、暫緩熔斷機制。

他指，外防輸入是港府防疫重要一環，所以在上任後首工作日即周一，已去機場視察來港旅客的入境防疫措施，確保不影響輸入個案的風險前提下，參考數據，盡量理順到港人士檢疫及檢測安排、減低造成的不便，令防疫、與國際連通、市民生活經濟找到平衡點。

【16:30】醫務衞生局局長盧寵茂表示，暫緩個別航班熔斷機制不表示放寬防疫措施，不考慮躺平。整體而言，每日輸入個案徘徊10０至200個之間，大部分150個，佔整體個案不足10%，最近約5%，市民要明白熔斷機制在社會成本相當高，1月至6月底的6個月內，機制觸動剛好100個航班，當中到港後經核酸檢測找到的個案是534個，100次熔斷機制涉534個，即每次熔斷航班為了5.34個輸入個案去熔斷，隨國際航來港班次數量多，乘客量多，機制對來港乘客影響大，好多不確定性，令上千計之後五日的旅客行程受影響。近日航班訂位、隔離酒店預訂有好大樽頸，相當困難。

【15:00】食物安全中心發言人表示，中心收到衞生署的檢測報告，指在預防性檢測中驗出一個進口冷藏牛內臟包裝樣本對2019冠狀病毒病病毒檢測結果呈陽性。食物安全中心指，早前從一批約330包（共重約13公噸）由巴基斯坦經海運進口的冷藏牛內臟抽取樣本進行檢測，化驗結果顯示一個外包裝樣本對病毒檢測呈陽性。該批牛內臟進口後一直存放於青衣一倉庫，沒有流出市面。得悉檢測結果後，中心派員巡查有關倉庫，要求負責人進行徹底清潔和消毒，亦已指令進口商將涉事批次的牛內臟全部銷毀。中心亦會加強對同類產品的檢測。

【12:08】本港疫情近日反彈，院舍亦出現確診個案。安老事務委員會委員李輝今日（8日）表示，政府近日向安老院舍業界發出不少指引，並加強跟進院舍通風、排污工作，不過暫時只流於文件上工作。她認為病毒不斷演變，不同階段應有不同應變措施：「不能一本通書睇到老。」



李輝又指，院舍員工在社區感染後，院友成為密切接觸者要撤離檢疫，不少需要「高度護理介入」如插喉及臥床長者，搬到亞博後如檢測結果陰性，又要搬回院舍。家人亦反映，擔心長者撤離檢疫情況，建議如院舍環境適合，可安排臥床長者原址隔離。

【12:04】本港近日疫情反彈，剛上任的醫務衞生局局長盧寵茂接受報章訪問時表示，本港疫情遠未到可放鬆的時候，強調絕不能與病毒共存，並會堅持動態清零的政策。至於通關方面，會盡量保障市民與內地有限度往來，但預期短時間內不會全面通關。

【11:28】政府昨日（7日）宣布暫緩航班熔斷機制，但要求抵港人士在檢疫第3日須接受核酸檢測。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（8日）認為，暫緩熔斷機制後不會增加確診輸入個案「走漏」流入社區，因新冠病毒潛伏期一般是三至七日，個別人士的潛伏期較長，抵港後不會立刻驗出陽性，與熔斷機制無關。

【10:55】澳門疫情持續，新型冠狀病毒感染應變協調中心今早（8日）表示，昨日24小時內新增88宗陽性個案，包括紅碼區及醫學觀察酒店31例，屬於管控中發現；密切接觸者13例、全民核酸及重點人群發現的陽性33例、其他人群有11例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,303例。

【10:00】政府昨日（7日）宣布暫緩航班熔斷機制，但要求抵港人士在檢疫第3日須接受核酸檢測。立法會議員江玉歡認為是好的改變，不過另一「頭痛」情況是檢疫酒店房間不足，現時預訂最快亦要8月中才有供應。她建議政府可在7至8月期間，開放隔離設施予回港人士作檢疫之用。她又認為，長遠而言本港應考慮回港不須檢疫，以吸引旅客及商務人士。

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【09:35】大埔明雅苑明凱閣完成圍封強檢，其間1 157人接受檢測，當中發現12宗陽性檢測個案和一宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【08:29】觀塘德田邨德禮樓今早完成圍封強檢，約920人接受了檢測，當中共發現一宗陽性檢測個案。

▼7月5日 觀塘為食火鍋爆全港首宗BA.4或BA.5▼



▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



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▼7月5日 波斯富街／富明街新增光投射到行人▼



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▼7月3日起強制檢測公告▼

