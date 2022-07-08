逾8成公屋戶冀有墟市買平貨　互委會將解散　團體憂申辦流程失效

疫情下，基層生活倍受影響，部份居於新公屋屋邨的基層，更因屋邨社區配套及設施不足，消費選擇少而焗買較貴貨品。撐基層墟市聯盟今日（8日）發布調查，逾六成半人指出屋邨內消費選擇不足；逾七成人認為邨內貨品貴。調查亦顯示，逾八成受訪者支持在屋邨內辦墟市，以便在就近地方買到多元且便宜的商品；也有25%人表示有意成為墟市檔主。



聯盟指出，在屋邨持續辦墟市，有助基層就業及創業，亦令邨內區民有更多購物選擇。不過，互委會解散或影響墟市申辦，團體促當局正視問題，及早修訂程序，並放寬申辦條件。



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撐基層墟市聯盟今年6月在九個入伙兩至七年的新公屋邨進行問卷調查，包括葵涌葵翠邨、元朗洪福邨、東涌滿東邨、迎東邨、上水寶石湖邨、沙田水泉澳邨、火炭駿洋邨、觀塘安達邨及安泰邨，共收到215份有效回覆。

70.3%受訪者認為屋邨貨品貴 2成半人欲當墟市檔主

結果發現，66.1%人指出屋邨內消費選擇不足；70.3%人認為邨內貨品貴。調查中，逾八成受訪者支持在屋邨內辦墟市，以便在就近地方買到多元且便宜的商品；也有25%人表示有意成為墟市檔主。

聯盟：屋邨商場主導「配給式」消費模式致物價高、選擇少

聯盟解釋，現時不少新屋邨位處偏遠，社區配套及設施不足，大多是由商場主導的「配給式」消費模式，商場及街市規模少，更有不少商鋪屬連鎖店，導致物價高、選擇少。

聯盟計劃幹事姚舒敏表示，持續在屋邨辦墟市，不但有助基層就業及創業，亦令邨內區民有更多購物選擇。（江麗盈攝）

兩女之母難當全職 擺墟市攤檔可幫補家計

聯盟計劃幹事姚舒敏表示，持續在屋邨辦墟市，不但有助基層就業及創業，亦令邨內區民有更多購物選擇。居於元朗洪福邨的Jessy就是一例，因為要照顧兩名女兒，難以全職工作，擺墟市賣生活用品、手袋、手飾，正好可以幫補家計；同時因為邨內欠缺賣這類貨品的商鋪，Jessy的攤檔正好能填補。

倡設墟市種籽基金供團體持續辦墟市

不過，姚舒敏提到，在疫情要在屋邨辦墟市，在入紙一刻，房署便會以防疫為由拒絕。她促當局放寬申辦墟市條件，並開放屋邨用地，設立墟市種籽基金供團體持續辦墟市，以實際行動支持基層市民。

申辦墟市要諮詢互委會 互委會解散將令流程失效

另外，因現時機制下，申辦墟市要諮詢互委會、邨管會等持份者，隨著互委會將全面解散，姚舒敏擔心整個申辦墟市流程失效。她續指，聯盟一直有向當局反映意見，惟當居並未有正面回應，促當局要正視及盡快修訂流程，以免令不同團體失去唯一、官方在屋邨申辦墟市的途徑。