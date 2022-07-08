安倍晉三遇刺｜在港日本人感震驚盼大步檻過：他具外交影響力

日本前首相安倍晉三今（8日）在奈良市發表街頭演講期間，懷疑遭到槍擊受傷，流血倒地送院，事件轟動國際。

有在香港的日本人直言震驚，亦令其聯想起大正時代前首相遇害事件，認為時至今日仍有政治人物遭刺殺，是難以接受。他形容安倍是最有名的日本政治家之一，在外交層面具影響力，期望他吉人天相，渡過難關。

在日本工作的香港人則指，星期日（10日）將舉行參議院大選，安倍近日四出為自民黨造勢，豈料突然飛來橫禍。她又指，日本全國氣氛緊張，瀰漫不安情緒，自己今天亦勢將無心工作。



安倍晉三遇刺：圖為日本東京民眾在街上觀看電視新聞報道稱，該國前首相安倍晉三2022年7月8日在日本奈良的進行參議院選舉拉票演講時中彈，他已被緊急送院。（AP）

身兼Youtuber的在港日本人鈴木先生表示，對安倍晉三遇襲一事感到震驚及憂慮，雖然時代背景不同，亦令他聯想起前首相原敬遭刺殺事件，「在現在的日本，我覺得沒有人想到還會發生那種恐怖事情，所以太可怕了。會覺得為甚麼（會這樣子）？」

他又提到，不願看見安倍晉三因而離世，鈴木先生形容，安倍算是在國際上最有名的日本政治家之一，在外交層面具影響力，亦如同日本的標誌人物，「因為他有很多向外連繫，比起其他陌生的政治家去外交、他去訪問其他國家比較有親切感吧？」

67歲的安倍曾經兩度擔任日本首相，成為日本在任時間最長的首相。他在2020年8月，以健康理由辭職。（AP）

身在日本、於東京工作多年的香港人廖小姐，亦同樣緊貼安倍晉三遇襲的最新情況。她表示，安倍晉三現時是眾議院議員，另日本將於周日（10日）舉行參議院大選，他近日四出為自民黨拉票造勢，「佢前幾日仲話自己好後生，點知就發生啲咁嘅事……」她指，身邊所有日本人均對事件議論紛紛，自己今天亦勢將無心工作，「日本人是不容許持有槍械的，太可怕了。」另一在日港人Benjamin則指，所有當地電視台均正在報道相關新聞，「暫時睇都幾大件事。」

Twitter上不少網民上載安倍晉三遇襲片段及其中槍倒地照片，有不少日本人於安倍晉三Twitter帳戶帖文「集氣」，祝福他吉人天相；但與時同時，亦出現個別以簡體字撰寫的仇恨留言，有網民則批評相關留言惡毒，有欠尊重。

事發在日本時間上午約11時半，安倍晉三正於奈良為星期日舉行的參議院選舉拉票。據日本放送協會報道，記者在現場聽到連續兩下疑似槍聲。有報道指，安倍的胸部和頸部均被擊中，有照片則顯示，安倍晉三隨即倒地，胸前帶有血跡。據共同社報道，安倍晉三失去意識，出現心肺停止。警方在現場制服一名41歲男子山上徹也，檢獲槍械，將他帶到警局調查。