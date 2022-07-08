食肆高層被勒索50萬　事主X嘆搵唔到老婆　稱心口肌肉抽筋需休息

已婚女子涉勒索連鎖食肆集團高層50萬案續審，法官昨准男事主X回家處理家事後，今早(8日)稍後才開庭。惟X回到法庭時透露：「搵極都搵唔到我老婆。」又自言現只關心妻子，及涉案的私密照片，他擔心照片外洩，無法集中作供，更稱心口肌肉抽筋需休息。法官稍作休庭後，辯方向X展示涉案私密照時，X直言：「睇到都驚，覺好大威脅。」之後劇烈咳嗽。審訊午續。



X稱掛住兩件事無法集中

事主X今續在屏風後作供，他在證人台上稱：「我壓力好大，崩潰咁濟。」又自言現時最關心兩件事，一是涉案私密照片會否被洩露，二是其妻子，X又指：「搵極都搵唔到我老婆。」又言：「我個腦掛住呢兩件事，根本唔集中。」代表女被告黃莎莎(31歲)的辯方大律師即稱，他們已承諾，案件完結後，會交出一切與案相關的私密資料。X隨即表示感到心口「肌肉抽筋」，希望能稍作休息。法官即稱：「健康緊要。」之後下令休庭。

見私密照覺好大威脅

法庭其後重開，X仍不斷重提他對私密照片洩露的擔心，當辯方向他展示照片時，X立即表示：「我都唔想睇到，睇到都驚，好大威脅！」另X作供期間數度大力咳嗽，當時一名法律人員正向X展示涉案的照片，辯方律師即提醒說：「可以行開少少。」

被告黃莎莎（31歲），被控於去年9月10日至10月6日之間在香港為使自己或另一人獲益，或意圖使他人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求X交出港幣50萬元。

案件編號：DCCC 1146/2021