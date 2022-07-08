食肆高層被勒索50萬　辯方指首次性交床上現紅液體　X稱是紅藥水

已婚女子涉勒索連鎖食肆集團高層50萬案續審，法官昨准男事主X回家處理家事後，今早(8日)稍後才開庭。惟X回到法庭時透露：「搵極都搵唔到我老婆。」又自言現只關心妻子，及涉案的私密照片，辯方向X展示該些照片時，X更直言：「睇到都驚，覺好大威脅。」辯方之後繼續盤問X，並指被告與X首次發生性行為後，床上出現紅色液體痕跡，惟X卻回應說：「有紅藥水，唔似係血嚟，呢個女人好叻架。」女被聞言痛哭。聆訊下周一續。



X稱掛住兩件事無法集中

事主X今續在屏風後作供，他在證人台上稱：「我壓力好大，崩潰咁濟。」又自言現時最關心兩件事，一是涉案私密照片會否被洩露，二是其妻子，X又指：「搵極都搵唔到我老婆。」又言：「我個腦掛住呢兩件事，根本唔集中。」代表女被告黃莎莎(31歲)的辯方大律師即稱，他們已承諾，案件完結後，會交出一切與案相關的私密資料。X隨即表示感到心口「肌肉抽筋」，希望能稍作休息。法官即稱：「健康緊要。」之後下令休庭。

見私密照覺好大威脅

法庭其後重開，X仍不斷重提他對私密照片洩露的擔心，當辯方向他展示照片時，X立即表示：「我都唔想睇到，睇到都驚，好大威脅！」另X作供期間數度大力咳嗽，當時一名法律人員正向X展示涉案的照片，辯方律師即提醒說：「可以行開少少。」

辯方X指指示下屬迫被告辭職

辯方下午繼續盤問時指出，X於2021年9月指示下屬迫被告辭職，被告才憤而離職。之後兩人於9月10日通電話，X稱他一直在欺騙被告，若再見到她更會找人「扑佢」，最想被告快點消失。X則指不清楚被告何時、為何離職，在電話中只罵過被告是「雞」，斥她「只係想要錢」。

X同意被告在案發前不曾向他索款

辯方續指，被告在掛斷電話後感到被侮辱、刺激，之後才會提出要錢去挑釁X，並言：「話我要錢，那好吧！錢拿來，你欠我的。」惟其真正目並不是要錢，X表示：「我唔可以代表佢，每個人嘅角度都唔同。」但X同意被告於9月10日前不曾向X索2萬至3萬港元。對於辯方指，被告並非存心勒索X，只是欲藉此吸引被告的注意力，X否認。

X稱是紅藥水被告痛哭

提及兩人第一次性交後，床上出現紅色的液體痕跡，X稱：「有紅藥水唔似係血嚟，呢個女人真係好叻㗎！」再指：「佢結左婚㗎，點會係處女？」被告聞言痛哭，辯方大律師再度申請暫時休庭。

X稱擔心老婆出事求提早散庭

X在重新開庭後，就其作供仍需時多久表達關注，指其妻子「唔睬佢」，故他「很擔心我老婆出事、有意外」，因為其妻子與他有同樣的壓力，他一定要想方法處理事件，他很擔心妻子會胡思亂想，故希望今天能在5點前完結。惟X最終於下午6時才作供完畢，審訊下周一續。

被告黃莎莎（31歲），被控於去年9月10日至10月6日之間在香港為使自己或另一人獲益，或意圖使他人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求X交出港幣50萬元。

案件編號：DCCC 1146/2021