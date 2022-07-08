單車意外增　運輸局倡明年修例強制踩單車戴頭盔　違者可罰2000元

政府於2011年曾檢討踩單車是否須要強制佩戴頭盔，當時最後未有成事。運輸及物流局向立法會提交文件，再度提及相關建議，強制所有騎單車、三輪車和多輪車人士及乘客，必須佩戴頭盔，而且頭盔須符合一定規格。

按照當局的修例建議，違反相關規定可被罰款2,000元。當局目標於2023年內，向立法會提交相關法例修訂建議。



九成涉單車嚴重意外傷者無戴單車頭盔

運輸局向立法會提交文件指，自2020年起，涉及單車的意外數字有上升趨勢，其中死亡及重傷人數升幅更顯著。文件指，警務處曾就2020年涉及單車的死亡及嚴重交通意外作專題研究，該年有446名死亡及重傷人士，當中近九成受傷人士都沒有佩戴單車頭盔，其意外成因主要是單車失控。

文件又指，有本地研究顯示，與其他運動相比，騎單車造成創傷性腦損傷的風險較高；其他地區的研究亦顯示，頭盔能有效地保護騎單車人士和電單車司機及乘客，並可令他們在交通意外中頭部受傷的機會，分別降低約五成和七成。

涉及單車的傷亡數字（立法會網頁）

根據現行規例，當局已強制電單車司機和後座乘客佩戴電單車頭盔，但條例並不適用於騎單車、三輪車、多輪車、機動三輪車，以及電單車側車的人士及乘客。有見及此，當局亦建議修改現行法例，強制要求駕駛上述車輛人士及乘客，均須佩戴頭盔。

單車頭盔規格料有指定要求

頭盔規格方面，當局建議透過運輸署「單車資訊中心」網站，發放及更新單車頭盔標準。機動三輪車及電單車側車則使用現時法例適用於電單車的頭盔標準。

文件透露，今年第二季曾就應否強制佩戴頭盔諮詢業界，包括單車會、汽車會、駕駛學校、共享單車營辦商、物流運輸業團體、醫學團體及外賣速遞營辦商等，普遍支持有關立法建議。

強制踩單車戴頭盔要求涵蓋單車徑

文件續指，即使有少部分意見認為，相關規定應只適用於在馬路上的單車，及不應適用在單車徑上的單車或多輪車，因為擔心會窒礙公眾踩單車；不過當局認為，發生在單車徑的意外數字升幅顯著，其嚴重程度又與其他地點相若，而且戴頭盔可保障用家，故認為相關規定適用於所有年齡組別、馬路和單車徑等，以及所有腳踏車種類。

當局亦有提出豁免條件，例如有市民可能由於宗教或其他原因，未能妥善佩戴單車頭盔，故建議運輸署署長可按現時的規定，豁免有關人士佩戴頭盔。

違者最高罰款2,000元

罰則方面，當局建議如用家及乘客如違反戴頭盔的規定，應採用現時違反「不小心騎踏單車」的相同罰則，法最高可判處罰款2,000元。

當局目標於2023年內，向立法會提交上述法例修訂建議，運輸署將於2022年7月和8月就建議諮詢道路安全研究委員會、道路安全議會和交通諮詢委員會，並與警方商討執法的細節。