疫情．最新｜單日確診企穩3000宗 盧寵茂：北上免檢疫暫無可能
撰文：歐陽德浩 江麗盈 陳淑霞 林穎嫺 馬煒傑 何瑞芬 冼茗慧 林澤鋒 鄭嘉惠
出版：更新：
本港疫情持續，昨日（8日）新增2,945宗確診，包括197宗輸入，多3宗死亡，連續三日企穩在約3,000宗水平。
醫務衞生局局長盧寵茂昨在疫情記者會稱，航班熔斷機制暫停不表示放寬防疫，而是用更精準抗疫做到外防輸入，強調「從不考慮躺平」。他指通關兩個字在他上任後一周聽得最多，連發夢都想起，但社會要有合理期望，完全免檢疫通關短時間內完全無可能，「要回到2020年以前，拎住張回鄉卡就隨意三分鐘過關，相信短時間內非合理期望。」
昨日疫情總覽：
▼7月8日 盧寵茂出席疫情記者會▼
+5
【08:15】何文田愛民邨昭民樓今早完成圍封強檢，共有約1250人接受了檢測，當中共發現六宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
▼7月8日 機場三跑啟用▼
+15
▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼
+8
【08:00】日本早前宣布開關接待旅客入境，東瀛遊首團於6月22日出發，縱橫遊亦緊接於6月24日出發，目前兩團人都已返港，無人確診。有團友出發前兌換40萬日圓，回港後向《香港01》表示，用剩15萬日圓，更考慮下半年再到日本旅行，縱橫遊常務董事袁振寧亦跟團赴日，稱熱點白川鄉現時鮮見遊客，空無一人，猶如包場，「一世都唔會再有機會，𠵱家點影都冇問題！」他亦指，相信旅客願意為了遊日本接受隔離7日，因此計劃再加開日本旅行團。
+9
▼7月5日 觀塘為食火鍋爆全港首宗BA.4或BA.5▼
盧寵茂稱短期內無可能免檢通關 暫緩熔斷非放寬防疫：不考慮躺平通關｜料短期內難全面通關與外遊 盧寵茂：絕不能與病毒共存增11宗懷疑BA.4或BA.5個案 涉西營盤翰林峰、大角咀富榮花園疫情｜增2945宗 路德會協同中學、路德會梁鉅鏐小學各一班停課疫情｜安老院舍業界倡臥床長者原址隔離 冀政府支援改裝通風設施憂傳染病母不敢入屋 晚期病人及家屬疫下煎熬 馬會撥2.6億支援疫情｜巴基斯坦進口冷藏牛內臟包裝帶病毒 食安中心指令全數銷毀
▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼
+1
強制檢測｜增65處 涉淘大牛角次男坊、圓方Mango Tree等4食肆確診大廈｜增1726幢 半山壹號、擎天半島、Sea To Sky上榜疫情｜浪翠園、麗都花園等13屋苑污水檢測陽性 30萬人要快測熔斷機制暫緩｜旅遊業界料多航班復飛 議員促開放隔離設施作檢疫熔斷機制暫緩｜專家倡家居檢疫須每日核酸檢測 建議各區增檢測站
▼7月3日起強制檢測公告▼
+45